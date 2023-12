Trenor anuncia unha nova obra de 392.000€ no CEIP O Mosteirón de Sada que eleva o investimento comprometido pola xunta na comarca da Coruña a 3,9 M€

O investimento previsto neste centro é para levar a cabo a substitución da cuberta

O delegado da Xunta destaca que esta actuación mellorará o confort do alumnado e do profesorado e a eficiencia enerxética do edificio



O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, anunciou hoxe a licitación dunha nova actuación no Ceip do Mosteirón de Sada que contará cunha partida de 392.000 euros, o que eleva o investimento comprometido pola Xunta de Galicia na comarca da Coruña máis de 3,9 M? entre grandes obras, obras menores e a instalación de placas fotovoltaicas.

Trenor subliñou que esta actuación busca “mellorar as condicións xerais do centro, en especial o confort do alumnado e do profesorado e a eficiencia enerxética”. A intervención contempla a substitución da cuberta de 1.815 metros cadrados por outra nova de tella e outras obras menores propostas polo equipo directivo.

O representante da da Xunta de Galicia explicou que esta actuación se enmarca no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de Galicia, a folla de ruta do Goberno galego para renovar as instalacións educativas e adaptalas ás necesidades do século XXI.

“Este plan ten entre as súas prioridades mellorar a eficiencia enerxética dos edificios educativos, o que redunda ademais nun maior confort térmico para todos os membros da comunidade escolar”, sinalou o delegado. “Actuacións como esta, de renovación de cuberta que acometeremos neste instituto, son fundamentais para avanzar neste obxectivo de acadar centros educativos máis verdes e máis respectuosos co medio ambiente”, destacou.

Esta nova intervención súmanse ás que o Goberno galego está executando nos concellos da Área Metropolitana da Coruña sen contar as da cidade. Concretamente, a Xunta de Galicia está a investir máis de 3,9 millóns de euros en 32 actuacións que inclúen 10 grandes obras en Aranga, Abegondo, Culleredo, Curtis, Oleiros, Oza–Cesuras, Sada e Vilasantar, a instalación de placas fotovoltaicas en centros educativos de Betanzos, Carral, Culleredo e Oleiros e 14 obras menores en 12 colexios e institutos da comarca da Coruña.

CEIP DE PRÉSARAS

MELLORAS SECTORIAIS. SUBSTITUCIÓN DE CUBERTA, DE FIESTRAS, E SATE

PROYECTO AULA DE FUTURO

LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN TÉRMICA (CERTIFICADO INSTALADOR)

FRANCISCO VALES VILLAMARÍN

LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN TÉRMICA (PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA)

DEMOLICIÓN DE TABIQUES EN NAVE DE TALLERES

DEMOLICIÓN DE TABIQUES EN NAVE DE TALLERES (CSS)

REPARACIOINES EN VESTUARIOS DE PABELLÓN

WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ

REPARACIÓN DE TUBERÍA DE CALEFACCIÓN

REPARACIÓN DE CALDERA DE CALEFACCIÓN

REPARACIONES ELÉCTRICAS (OCA)

INSTALACIÓN DE REGULADOR DE GLP EN COCINA

REFORMA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS DE BAÑOS, SE CAEN LAS LAMAS DE VIDRIO

REPARACIÓN DE CUMBRERA DE CUBIERTA DESPRENDIDA POR TEMPORAL

Universidade Laboral





