Un total de 64.200 alumnos de 630 centros estudarán o vindeiro curso con libro electrónico no marco do programa E-Dixgal da Xunta de Galicia

O Portal Educativo publica a incorporación de 34 centros a este programa

Facilítanse ultraportátiles e acceso a contidos e materiais totalmente de balde a estudantes entre 5º de Primaria e 4º de ESO

Esta acción enmárcase na Estratexia de Educación Dixital 2030, orientada a fomentar as competencias e capacidades dixitais para unha verdadeira transformación dixital

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2023

Un total de 64.200 alumnos de 630 centros educativos estudarán con libro electrónico gratuíto o vindeiro curso 2023–24, tras a incorporación de 34 novos centros ao programa E–Dixgal da Xunta de Galicia.

Tal e como publica o Portal Educativo , destes 34

novos centros (12 da provincia da Coruña, catro de Lugo, catro de Ourense e 14 de Pontevedra),

24 incorporan o programa na etapa de Primaria, nove en ESO e un en Primaria e ESO á vez. Ademais, dous centros que xa contaban co programa en Primaria incorpórano para o curso que vén en 1º de ESO.

Por provincias, 225 deles están na da Coruña, 102 na de Lugo, 58 na de Ourense e 245 na de Pontevedra.

A través do E–Dixgal, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades en colaboración coa

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

pon a disposición de centros e alumnos ultraportátiles con acceso a libro e materiais dixitais cos que desenvolver o seu proxecto curricular.

Así pois, os colexios e institutos adheridos desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais totalmente de balde para as familias.

Para ilo, as aulas contan cun kit de aula dixital composto por pizarra dixital interactiva, proxector e equipo no posto do profesor e conexión á rede de datos do centro. Ademais, cada alumno conta cun ordenador ultraportátil en réxime de préstamo para o seu uso.

Os participantes no proxecto poden acceder a unha plataforma de Entorno Virtual de Aprendizaxe na que están dispoñibles tanto contidos editoriais diversos para as diferentes etapas como o repositorio de contidos do espazo Abalar que actualmente supera os 1674 recursos. A Xunta continúa traballando na ampliación deste material.

De igual xeito, os centros teñen á súa disposición o repositorio de contidos educativos dixitais do espazo Abalar, con máis de 2.500 recursos educativos dixitais complementarios en sete idiomas.

A maiores, o profesorado pode crear, seleccionar ou engadir ao entorno os seus propios materiais. Con estes recursos, os docentes poden elaborar a súa propia mochila dixital seleccionando a través da plataforma os contidos formativos e incorporando os complementarios que desexen, así como outros de elaboración propia.

O programa E–Dixgal arrancou no curso 2014–15 como un proxecto experimental para alumnado de 5º e 6º de Primaria e 1º e 2º de ESO. No 2021–22 ampliouse á toda a etapa de Secundaria coa incorporación de 3º e 4 curso, o que permite que o alumnado poida estudar con este sistema durante seis cursos consecutivos.

Esta acción forma parte dos obxectivos prioritarios da Estratexia de Educación Dixital 2030, orientados a fomentar o desenvolvemento dun ecosistema educativo dixital de alto rendemento e perfeccionar as competencias e capacidades dixitais para unha verdadeira transformación dixital.

IES Ramón Otero Pedrayo

CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

CEIP Plurilingüe de Frións

CEIP Pedro Barrié de la Maza

Santiago de Compostela

CPR Plurilingüe Divino Maestro

IES Santiago Basanta Silva

CPR Cardenal Cisneros

CPR Plurilingüe Divino Maestro

CEIP Plurilingüe As Solanas – Nicolás Gutiérrez Campo

IES Johan Carballeira

CEIP Pío Cabanillas Gallas

CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

CEIP Plurilingüe Pena de Francia

CEIP Daría González García

CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

CEIP Magaláns–Dorrón

CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga

Vilagarcía de Arousa

CPR Plurilingüe Sagrada Familia

Vilagarcía de Arousa

CEIP Plurilingüe de San Bartolomé

CPI Plurilingüe Cabo da Area

CPI de Viaño Pequeno





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando