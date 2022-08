Rueda subliña o papel da mocidade como a mellor embaixadora dos valores do Camiño e gaba o seu compromiso por mellorar a sociedade

Destaca que a estas alturas do ano se alcanzaron as 230.000 compostelas, que se entregan aos visitantes que a solicitan tras corroborar que teñen realizado alomenos 100 quilómetros dalgún tramo das rutas xacobeas

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, subliñou hoxe o papel da mocidade como “a mellor embaixadora dos valores do Camiño” e gabou o seu compromiso por mellorar a sociedade.

Así o remarcou na súa intervención no acto da recepción do enviado especial do papa Francisco, o cardenal Antonio Augusto dos Santos Martos, á Peregrinación Europa da Mocidade, encontro que desde o pasado mércores reúne en Santiago 12.000 mozos e mozas procedentes de diferentes países europeos.

O titular do Executivo gabou o espírito da xeración moza por ser a que “menos cre nas barreiras ?físicas ou mentais; políticas ou culturais?“ e puxo en valor que o Camiño sexa “o seu gran espello”. Ademais, considerou que co seu compromiso están a “desmentir esa idea de que existe unha mocidade apática e que se desatende de todo”. Pola contra, considerou que a xuventude actual “dá testemuño de que queren mellorar” a sociedade.

Na súa intervención, celebrou que se recuperase a Peregrinación Europea da Mocidade neste excepcional dobre Ano Santo 2021–2022, do que destacou que, a estas alturas do ano, alcanzou as 230.000 compostelas, certificado que se lle outorga a aqueles peregrinos chegados a Compostela que acrediten ter realizado alomenos 100 quilómetros dalgunha das rutas xacobeas.

Precisamente, defendeu que a peregrinación á Compostela é un “ben común” no que todas as institucións deben fomentar e conseguir que “participe canto máis xente”, á vez que incidiu en iniciativas, como a Peregrinación Europea da Mocidade, para “mantelo vivo” como Patrimonio da Humanidade. Neste senso, agradeceu o papel do arcebispo de Santiago, Julián Barrio, quen precisamente foi galardoado coa Medalla de Galicia 2022 en recoñecemento o seu labor.

