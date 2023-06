Rueda destaca que o novo albergue público de Ferrol vai consolidar e impulsar o Camiño Inglés que xa é a cuarta ruta xacobea con máis peregrinos

Subliña que estará en marcha en xullo e que vai ser o centro con maior capacidade nesta ruta ao contar con 60 prazas

O primeiro albergue público da cidade de Ferrol vai elevar a 76 os centros da rede autonómica, sete deles no Camiño Inglés

Destaca que o Camiño de Santiago “é o mascarón de proa do turismo e a marca Galicia”

O Goberno galego traballa para converter esta ruta xacobea nun referente de turismo familiar e ‘pet friendly’

O número de viaxeiros chegados a Galicia aumentou un 19 % no primeiro cuatrimestre de ano e bateuse récord histórico de pernoctacións



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe que o novo albergue público de peregrinos de Ferrol vai consolidar e impulsar o Camiño Inglés entre os peregrinos que se dirixen a Compostela. O titular do Goberno galego destacou que esta ruta que parte do mar “está a crecer moito” e xa é a cuarta máis utilizada, só por detrás do Camiño Francés e as dúas variantes portuguesas.

O primeiro albergue público da cidade de Ferrol, que comezará a funcionar en xullo, está ubicado na antiga hospedería da Casa do Mar. Rueda resaltou que vai ser o albergue con maior capacidade de todo o Camiño Inglés –ao dispoñer de 60 prazas– e contará cunhas instalacións que garantan a accesibilidade e a eficiencia enerxética.

O presidente subliñou que este albergue vai servir “como elemento tractor” para que xurdan outro tipo de iniciativas vencelladas ao Camiño nesta comarca e darlle un pulo ao sector turístico nesta zona. “O Camiño Inglés está medrando moito e aínda lle queda moito percorrido. É unha fonte de oportunidades”, indicou.

Coa apertura deste albergue, a rede pública galega contará con 76 centros de acollida aos peregrinos, dos que sete se atopan no Camiño Inglés. Rueda resaltou a importancia do Camiño de Santiago non conxunto do turismo da comunidade. “O turismo en Galicia é moito máis que o Camiño de Santiago, pero o Camiño é o mascarón de proa do turismo e da ‘marca Galicia’”, destacou.

Por iso, a Xunta destina 125 millóns de euros de orzamento ao Plan Director do Camiño de Santiago 2022–2027. Case a metade do orzamento vai dirixido a actuacións de mantemento e mellora das sendas e os albergues.

Ademais, o Goberno autonómico aposta por impulsar o Camiño Inglés como un referente do turismo familiar e para convertelo en Camiño ‘Pet Friendly’. A Xunta traballa na adaptación dos últimos 40 quilómetros da ruta para poder facelos con nenos (ao dividilos en etapas de 8 quilómetros de media) e vai modificar a sinalización e engadir zonas de lecer infantís e servizos para as familias en toda a ruta.

Os últimos datos do sector turístico –correspondentes ao primeiro cuatrimestre do ano– seguen a demostrar que Galicia segue a consolidarse como destino turístico seguro e sostible. Entre xaneiro e abril visitaron á comunidade galega un total de 1,3 millóns de turistas, o que supón un 19 % máis que no mesmo período de 2022. Ademais, rexistrouse récord histórico nun primeiro cuatrimestre de ano de noites aloxadas ao superar as 2,3 millóns e tamén se acadaron máximos históricos de turistas estranxeiros ao lograr 586.000 pernoctacións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando