Rueda destaca a obra de José María Barreiro como crónica visual da memoria colectiva galega

Valora a obra de Barreiro como exemplo de entendemento profundo coa identidade galega

Salienta que Galicia ten un compromiso coa cultura, á que destinará 105 M? nos presupostos de 2024

Asegura que o traballo artístico de Barreiro funciona como fiestra que permite ás xeracións futuras contemplar a riqueza das nosas tradicións

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor hoxe a obra de José María Barreiro como crónica visual da memoria colectiva da nosa comunidade e exemplo de entendemento profundo coa identidade galega.

Así o destacou na inauguración da exposición Barreiro. O silencio que chove luz na xanela no Museo Centro Gaiás, que repasa a obra do artista a través do tempo e de diversos lugares importantes na súa traxectoria vital. A exposición comisariada por Xosé Antón Castro e Pilar Corredoira, consta de 50 pinturas, 7 esculturas e 80 debuxos que repasan a traxectoria profesional do artista.

Na súa intervención, o presidente da Xunta valorou o universo plástico de Barreiro como exemplo de promoción da nosa cultura arredor de todo o mundo. A exposición do Museo Centro Gaiás, concíbese como un relato pictórico, testemuña da historia da nosa terra, tal e como sinalou Rueda.

O titular do Goberno galego salientou que a comunidade galega aposta pola cultura, destinando nos presupostos de 2024 a cifra de 105 M? para este ámbito, co fin de garantir a evolución positiva do sector. Do mesmo xeito, comentou que a actividade económica ligada á cultura representa máis do 3% do PIB galego e da traballo a máis de 35.000 profesionais.

Alfonso Rueda rematou a súa intervención recoñecendo o valor da obra de Barreiro como fiestra que permite ás xeracións futuras contemplar a riqueza da nosa herdanza e conectar coas nosas raíces e tradicións. Asegurou que, como comunidade, temos unha responsabilidade compartida por protexer e resgardar o patrimonio cultural galego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando