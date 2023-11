Rueda anuncia que a Xunta destinará 3 M€ o vindeiro ano para manter as 100 casas niño que existen en Galicia e para ampliar esta oferta

Destaca a importancia destas iniciativas para axudar “a fixar poboación no rural”

Pon en valor a aposta do Goberno galego por ofrecer “servizos de primeira categoría” en todo o territorio

Galicia é pioneira en aplicar a gratuidade da atención educativa de 0 a 3 anos, que inclúe as casas niños, o que aforra ás familias galegas 2.000 ? de media ao ano



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que a Xunta destinará en 2024 un total de 3 millóns de euros para manter o centenar de casas niño que existen actualmente en Galicia e para ampliar esta oferta a máis concellos. “É un modelo que funciona perfectamente e axuda a fixar poboación no rural”, sinalou durante unha visita a casa niño número 100, que abriu recentemente as súas portas no concello de Vilarmaior (A Coruña).

Na súa visita, na que estivo acompañado pola conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, puxo en valor como este proxecto, que botou a andar como unha experiencia piloto en 2016, está agora consolidado en todo o territorio. O modelo de casas niño –con cinco nenos e nenas de 0–3 anos como máximo– está adaptado ás necesidades reais dos municipios do rural, onde non resultan viables as alternativas tradicionais de atención a primeira infancia.

Durante a súa intervención, Rueda fixo fincapé nas moitas vantaxes que se derivan da posta en marcha destas instalacións. Por unha parte, axudan a fixar poboación, ao dar opcións de conciliación tamén nos concellos máis pequenos e facelos, así, máis atractivos; ao tempo que xeran postos de traballo dos profesionais que as xestionan. “Queremos que a xente quede a vivir nos concellos do rural”, sinalou o presidente, quen asegurou que, para iso, cómpre apostar por ofrecer “servizos de primeira categoría” en todo o territorio.

A Xunta aposta por facer de Galicia o mellor lugar para vivir e por iso, conta con medidas pioneiras de apoio á infancia e as familias como a gratuidade da atención educativa de 0–3 anos –que inclúe tamén as casas niño–, que beneficia a 31.000 familias ás que permite aforrar 2.000 euros de media ao ano.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando