Rueda anuncia que Galicia será pioneira en protexer aos bebés do virus da bronquiolite e que a inmunización comezará o vindeiro 25 de setembro

Asegurou que vai supoñer “un antes e un despois” na incidencia dunha patoloxía que provoca un millar de hospitalizacións ao ano na comunidade, o 75% entre menores de 12 meses

A partir deste mes recibirán a dose de protección todos os nados nun hospital público, os prematuros ou os menores de dous anos de alto risco

Destaca que Galicia é, por segundo ano consecutivo, “a única comunidade” que implanta a gratuidade en todas as escolas infantís, con independencia da titularidade do centro

A Xunta inviste este curso 55 M? nesta medida que beneficia a 31.000 familias e permite un aforro de máis de 2.000 euros por fogar



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que Galicia vai comezar a inmunizar este mes de setembro aos bebés contra o virus respiratorio sincitial. Durante unha visita a nova escola infantil da Cidade da Xustiza en Vigo, o titular do Goberno galego resaltou que Galicia será pioneira en protexer aos cativos contra este virus que causa bronquiolite e provoca ata un millar de hospitalizacións ao ano na comunidade. “Isto vai supoñer un antes e un despois na incidencia desta enfermidade en Galicia”, subliñou.

Galicia ten o calendario vacinal infantil máis completo de toda España. De feito, foi a primeira comunidade en adquirir e recibir as doses para levar a cabo a campaña de inmunización contra o virus respiratorio sincitial que agora comezará nos 14 hospitais públicos galegos.

Tal e como explicou o presidente, a partir do 25 de setembro, recibirán inmediatamente a dose correspondente todos os nenos que nazan en Galicia. Ademais comezará a inmunizarse tamén a aqueles rapaces que fosen prematuros (nados desde o 1 de outubro de 2021) e aos menores de dous anos que sexan considerados de alto risco ao padecer certas patoloxías como displasia broncopulmonar ou cardiopatías.

A previsión é inmunizar a todos os cativos que naceran a partir do 1 de abril deste ano. Por iso, entre o 2 e o 15 de outubro vaise citar aos nenos nados a partir dese mes e que non entran no primeiro grupo (prematuros ou de alto risco).

O virus respiratorio sincitial é un dos responsables da bronquiolite en bebés, unha patoloxía que causa preto de 1.000 hospitalizacións cada ano só en Galicia, o 75% en rapaces de menos dun ano. O obxectivo da inmunización é reducir o número de casos da bronquiolite para evitar complicacións de saúde graves nos cativos e ingresos hospitalarios.

O presidente enmarcou esta iniciativa dentro das medidas implantadas pola Xunta para apoiar ás familias e a conciliación que sitúan a Galicia á vangarda. Nesta liña, resaltou que o Goberno galego segue apostando pola gratuidade das escolas infantís neste curso que comeza. “Por segundo ano consecutivo, Galicia vai ser a única comunidade na que a educación de 0 a 3 anos é gratuíta para todas familias e en todos os centros”, indicou o presidente que recoñeceu que algunhas autonomías xa se interesaron polo modelo implantado na comunidade galega.

A Xunta destina 55 millóns de euros a esta medida da que se beneficiarán 31.000 familias que poderán aforrar máis de 2.000 euros ao ano.

Ademais, o Executivo segue aumentando a rede pública de escolas infantís cun novo centro na Cidade da Xustiza de Vigo, dotado de 41 prazas, e con obras e melloras por valor de 1,3 M? noutros centros de toda a comunidade.

Por outra banda, o Goberno autonómico ten en marcha diferentes medidas para apoiar ás familias e facilitar a conciliación. Trátase, entre outras, das Casas niño –centros para o coidado de nenos de 0 a 3 anos no rural–; do Bono Concilia –dotado de 500 euros para axudar ás familias a sufragar os custes dun coidador–; da Tarxeta Benvida que reciben todos os pais cando teñen un fillo –dotada de entre 1.200 e 3.000 euros– ou da maior oferta de prazas de campamentos de verán da historia na comunidade.

Rueda salientou que a Xunta demostra “con feitos” a súa aposta para “afrontar o reto demográfico, axudar aos que queren ter fillo e avanzar sanitariamente”. “Un país que coida dos seus habitantes máis pequenos, que coida do seu futuro, é un país con futuro”, indicou.





