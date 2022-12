Román Rodríguez anuncia a rehabilitación integral do colexio Castelao de Rianxo por 1 M€

A previsión é licitar as obras no primeiro trimestre do ano e executalas no verán

O principal obxectivo da actuación é mellorar o confort de alumnado e profesorado e a eficiencia enerxética do centro, acadando un aforro do 57% en consumos

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou esta mañá o colexio CEIP Castelao, en Rianxo, onde anunciou que o seu departamento vai licitar no primeiro trimestre de 2023 as obras de rehabilitación integral deste centro. A previsión é que as obras, que contarán cun orzamento de 1 M?, comecen arredor do verán.

“O obxectivo da actuación é mellorar as condicións xerais do centro, en especial o confort do alumnado e profesorado e a eficiencia enerxética”, destacou o conselleiro. Para iso acometerase a reparación das gretas da fachada e a súa impermeabilización mediante sistema de illamento térmico polo exterior (SATE), así como a reforma da cuberta. Ademais, cambiaranse as carpinterías das fiestras (un total de 111), instalaranse caixas de persianas e instalaranse canlóns e baixantes pluviais.

“Estas medidas permitirán acadar un aforro enerxético do 57%”, explicou Román Rodríguez, enmarcando estas obras no obxectivo do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de facer os centros máis sustentables desde o punto de vista medioambiental e máis confortables para a comunidade educativa. “De feito, do total de 191 M? de orzamento do Plan, o 40,5% (77,5 M?) están destinados a actuacións de eficiencia enerxética”, destacou.

O Goberno galego está investindo case 3,5 M? en grandes obras de rehabilitación integral noutros tres centros da comarca do Barbanza, en concreto nos institutos Plurilingüe Fontexería (Muros), no da Pobra do Caramiñal e no colexio Plurilingüe de Frións (Ribeira). Ademais, no verán acometéronse melloras de pequena e mediana envergadura noutra decena de centros da zona, por importe de 150.000 ?.





