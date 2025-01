El riesgo que corren los chiringuitos en Galicia por los trámites este año: "Confusión..."

Todos hemos disfrutado de un buen chiringuito en la playa: bebidas refrescantes, helados o un café viendo el mar. Todo un lujo que nos recuerda al verano y a tiempo de descanso.

Pero, ¿Corre el riesgo Galicia de quedarse sin chiringuitos playeros? Parece que hay cierta confusión entre los empresarios de estos establecimientos hosteleros que tanto gustan en la estación estival y todo a cuenta de problemas administrativos.

¿QUÉ PASA CON LOS CHIRINGUITOS EN GALICIA?

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, insiste en el traspaso de competencias a Galicia. Asegura la titular de este departamento que la "Xunta no va a dar ni un paso atrás en la reclamación de competencias" ante el Gobierno central. Y es que Galicia sigue reclamando las competencias en meteorología. Por esto Galicia prepara ya la Ley del Clima y que incluirá las competencias en la materia para "evitar duplicidades", con el objetivo de "no perder tiempo" en la gestión directa de la meteorología en la comunidad.

Vázquez ha avanzado que la Ley del Clima estará lista, previsiblemente, "en el segundo semestre de este año 2025".

La intención, ha dicho Vázquez, es "no perder tiempo" y avanzar en mecanismos que permitan hacer frente de manera más específica a los retos climáticos gallegos, evitando también "duplicidad de esfuerzos" entre el Ejecutivo central y el gallego. Paralelamente, Presidencia está trabajando en la solicitud formal de estas competencias meteorológicas, que deben "seguir el cauce normal".

Ángeles Vázquez ha criticado que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, "se adelantó diciendo que no va a ser posible" este traspaso, algo que, ha recordado, "también pasó con la ley del litoral". "Tendrán que decir los motivos de esa negativa, que no los conozco".

LOS CHIRINGUITOS EN GALICIA, CONFUSOS POR EL TRASPASO DEL LITORAL

Por otro lado, la Xunta manifiesta su satisfacción por el acuerdo en el traspaso de competencias en materia de costa. Si bien, se están produciendo dilaciones que pueden traer consecuencias para negocios en Galicia.

La conselleira de Medio Ambiente ha urgido al Gobierno central que se firme de manera efectiva el traspaso de competencias del litoral y que se "faciliten los expedientes" anteriores. Sin eso, ha apuntado, no se pueden gestionar cuestiones como la instalación de chiringuitos en las playas, en área de dominio marítimo-terrestre.

El Gobierno central pidió "tiempo para cerrar el año", pero la conselleira Ánxeles Vázquez ha recordado que "ya está avanzado el mes de enero" y la firma aún no está.

Se queja la Xunta de que el gabinete de Pedro Sánchez no ha necesitado tanto tiempo para el traspaso en otras comunidades autónomas: "Bien que lo agilizaron en el País Vasco", ha criticado, alentando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que "si no están por la labor, no nos engañen".