El regalo artesano de Galicia que une a la Princesa Leonor con su etapa en Marín: "Pieza única de mar y tradición"

En su visita a Galicia, tras completar su formación como guardiamarina, la Princesa Leonor no solo recibió la Medalla de Galicia, la máxima distinción de la comunidad, sino también un obsequio cargado de simbolismo y tradición: joyas de plata y azabache hechas a mano por una artesana compostelana.

Paula Pájaro Recibimiento a la Princesa Leonor en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostel

El escenario no podía ser más emblemático: la Praza do Obradoiro, corazón espiritual de Santiago de Compostela y punto final del Camino. Allí, entre gaitas, aplausos y vivas de los peregrinos y vecinos, la heredera de la Corona fue recibida con todos los honores. Vestida con su uniforme de la Armada, saludó a las autoridades, se tomó fotos con el público y no ocultó su emoción durante el acto.

Un ancla convertida en joya

Tras el solemne acto de entrega de la Medalla —presidido por el titular de la Xunta, Alfonso Rueda—, Leonor fue agasajada con varios regalos institucionales. Entre ellos, un ejemplar del álbum Nós, de Castelao, y la Obra Completa de Rosalía de Castro. Pero fue otro detalle el que llamó especialmente la atención: un conjunto de pendientes y colgante de plata y azabache, elaborados según la tradición compostelana por la artesana Susi Gesto.

EFE/ Lavandeira La princesa Leonor saludó en el Obradoiro al público congregado

Las piezas incluyen un ancla, símbolo naval que recuerda su reciente travesía a bordo del Juan Sebastián de Elcano y su paso por la Escuela Naval de Marín. Un guiño elegante a su formación militar... y a su vínculo cada vez más estrecho con Galicia.

Un discurso con sabor gallego

Leonor se dirigió al público en parte en gallego, y recordó con cariño su estancia en la ría de Pontevedra, la “vida intensa e esixente” en la Escuela Naval, y hasta mencionó los furanchos, en un guiño popular que despertó sonrisas entre los presentes.

“No voy a tener morriña, porque aquí quiero volver siempre”, prometió al cerrar su intervención, entre aplausos. En su discurso, recordó a los gallegos que emigraron a América y rindió homenaje a la huella gallega en el mundo.

Música, emoción... y ausencias

El acto, acompañado por la Real Banda de Gaitas de Ourense y la interpretación del himno gallego, estuvo marcado por la emoción, pero también por algunas ausencias notables. No estuvieron presentes ni el líder socialista gallego ni la alcaldesa de Santiago, lo que no pasó desapercibido.

Aun así, la jornada fue una clara muestra de cómo la Princesa Leonor sigue avanzando en su propio "camino", ganándose el cariño de una tierra que la recibió con calor y con uno de sus tesoros más preciados: su artesanía.