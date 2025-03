Las reacciones a las palabras de Belarra sobre los gallegos y la respuesta de Rajoy: "En Galicia, Podemos hace tiempo que ha perdido la gracia"

¿Te consideras gracioso?, ¿Crees que el lugar donde naces te predispone a ser de un modo u otro? El clima, los genes, la educación, la cultura… seguro que todo influye en la conformación del carácter y en cómo nos proyectamos a ojos de los demás.

Pero generalizar suele conducir al error y hasta a la ofensa. Si bien, es cierto que no ofende quien quiere, sino quien puede.

En las últimas horas, los gallegos hemos vuelto a la palestra. Gallegos en plural como colectivo, como una masa homogénea.

Y es que se habla mucho de la respuesta que le dio el expresidente del Gobierno, el gallego Mariano Rajoy a la diputada de Podemos Ione Belarra en el Congreso de los Diputados.

Rajoy nacido en Santiago, pero vinculado a Pontevedra, se autodefinió como "de provincias y de derechas", y, a la vez "un demócrata".

Dirigió estas palabras a los miembros de la comisión que investiga las actuaciones del Ministerio de Interior supuestamente contra el independentismo catalán en tiempos del gobierno del Partido Popular en el Gobierno de España.

En esa comparecencia pública, la dirigente del partido morado le espetó: "No nos tome por tontos, señor Rajoy, de verdad. Yo entiendo que usted tiene esa lógica... y ese gracejo que no sé de dónde lo ha sacado porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos". A continuación, en el rostro de la política se dibuja una sonrisa, parece nerviosa, dado el murmullo que esta frase genera. No sabemos si conscientes de su metedura de pata o porque cree que ha resultado gracioso decirlo.

El expresidente gallego responde en su tono habitual y "gracejo" natural: "Me pregunta si yo creo que son tontos… No voy a responder a esa pregunta porque no se trata de generar aquí un mal ambiente. Pero no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras".

Y ahora en Galicia se habla mucho de nuestra gracia natural y también de la percepción que se tiene, en general, de los gallegos.

EL ANÁLISIS DE CARLOS LUIS RODRÍGUEZ

El analista político Carlos Luis Rodríguez reflexiona en Herrera en COPE en Galicia sobre las palabras de Belarra.

"Una de las características de los políticos extremistas es su poco sentido del humor. Carecen de capacidad para la ironía. Necesitan grandes dosis de dramatismo para hacer llegar su mensaje. No se relajan, viven en permanente hipertensión. Quizá por ello, ni les cae bien Rajoy ni tienen el favor de los gallegos.

Ione Belarra considera graciosa a gente como Maduro y Monedero, pero no lo son tanto para el pueblo que oprimen o las mujeres que acosan. En España y en Galicia, Podemos hace tiempo que ha perdido la gracia que algún día pudo tener. Lo que más sorprende del diálogo parlamentario de ayer es que esta representante de Podemos haya sido Ministra de España, no de Venezuela. Y lo que más se echa de menos es que alguien como Rajoy o alguien parecido a Rajoy no sea hoy Presidente del Gobierno, gobernaría mejor. Y, sobre todo, tendría sentido del humor".