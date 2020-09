Rajoy rompe su silencio sobre la situación actual: "No andamos muy sobrados"

Mariano Rajoy Brey, ex presidente del Gobierno, no ha sido muy dado a manifestarse públicamente tras su traumática salida del Gobierno, moción de censura mediante. Aun así, cuando amigos y conocidos le requerían, ahí se presentaba el gallego para apoyar lo que, en este caso, ha sido un libro de memorias. Rajoy, sin embargo, no ha permanecido callado y, además de alabar a los presentes, ha lanzado un fino dardo a quienes hoy nos representan políticamente.

Mariano Rajoy vuelve a la palestra pública

En la presentación del libro de José Manuel Romay, exministro de Sanidad y exconselleiro, José Manuel Romay Beccaría, ambos se han pronunciado en un firme repaso a la historia política en España.

Además de reivindicar la Transición y la Constitución de 1978 y el papel "esencial" de la política, el también expresidente del Consejo de Estado ha lamentado la "desafección" entre los ciudadanos y la política y de la que ha culpado a "populistas y demagogos irresponsables".

También se ha referido a la situación política en Cataluña, que ha considerado "el mayor desafío" al que se enfrenta España y ha ensalzado, en particular, la labor a este respecto del expresidente Rajoy. "La firmeza en ese planteamiento no debería abandonarse nunca", ha expuesto, considerando que el reto está "en volver a seducir al mayor número de catalanes" y "explicar bien lo que se hace allí".

El dardo de Rajoy a los políticos actuales

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha aprovechado la presentación del libro de memorias del exministro de Sanidad y exconselleiro, José Manuel Romay Beccaría, para reivindicar la figura de la "estirpe de servidores públicos" que, a su juicio, representó el también expresidente del Consejo de Estado.

"Pertenecía a esa estirpe de servidores públicos de los que hoy no andamos precisamente sobrados", ha lamentado Rajoy, quien ha reivindicado también el papel de Romay Beccaría en el PP. "Cuidó a su partido, ojalá todos entendiesen el partido como lo hacía Romay", ha sentenciado.

Mientras, el presidente del PPdeG y titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado, mientras, al "entendimiento democrático". "Nunca pasará de moda", ha dicho aludiendo al papel de figuras como Romay Beccaría en la Transición.

Así, ha criticado "los ataques" a la misma de quienes "quieren establecer un monopolio de la verdad y la virtud", ha expuesto Feijóo, quien ha remarcado la figura de "hombre de Estado" de Beccaría.

"Nunca tan necesaria como en estos tiempos de pandemia, políticos íntegros, próximos, formados", ha manifestado en una intervención en la que ha lamentado también "lo que pasa en este país, la improvisación está de plena actualidad".

Romay, "amigo" de Rajoy

"Siempre amigo", ha iniciado su intervención Rajoy para dirigirse a Romay Beccaría. Sobre su presencia en el acto, ha dicho que es "un honor" presentar unas memorias que ha calificado como "una aportación relevante a la historia de España".

"Se nos presenta como un liberal convencido, pero el autor, tan alejado, y tan importante en los tiempos que vivimos, de los dogmatismos intransigentes, sabe la función del Estado como elemento de cohesión hacia los vulnerables, más necesaria que nunca para afrontar los retos del futuro", ha dicho el expresidente del Gobierno.

Por su parte, Feijóo ha ensalzado la figura de Romay Beccaría, del que ha afirmado que ha dedicado a defender en sus diferentes cargos "los intereses generales". "Persona determinante en el autogobierno gallego y en la construcción del Estado democrático", ha subrayado.

"Sin Romay no se extiende la historia española y gallega reciente". "Es un hombre de Transición, de transiciones, del que convierte a España en una democracia y hace de Galicia una autonomía constitucional y solvente".