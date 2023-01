Política Social e Xuventude participa na entrega dos premios Carné Xove da campaña de Nadal levada a cabo pola Asociación de Empresarios de Deza

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, fixo esta tarde entrega dos premios Carné Xove enmarcados na campaña de Nadal levada a cabo pola Asociación de Empresarios de Deza (AED). A directora xeral puxo en valor os múltiples descontos e vantaxes en establecementos e entidades galegas que ten esta tarxeta que se mandou de oficio a todos os mozos e mozas de Galicia.

Na entrega de premios celebrada hoxe sorteáronse tres IPhone14 entre os usuarios posuidores do Carné Xove da Xunta de Galicia que mercaron algún produto nos comercios asociados e que publicaron un comentario no perfil de Instagram da AED co hastag #NadaldeensoñoenLalín. Os gañadores foron Sandra Fernández Soto, Arón Lamas e Cristian Faílde.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando