A Plataforma Tecnolóxica TELEA leva atendidas a preto de 8.500 persoas para o control do risco cardiovascular

O conselleiro de Sanidade remarca que na actualidade TELEA ten habilitados 26 perfís destinados ao seguimento de diferentes patoloxías

O titular da carteira sanitaria inaugura a XXI Xornada de enfermería sobre risco cardiovascular

Sanxenxo (Pontevedra), 30 de setembro de 2023

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destacou hoxe que a Plataforma Tecnoloxía TELEA, posta en marcha polo Sergas para o seguimento dos pacientes crónicos, ten habilitados 26 perfís destinados ao seguimento de diferentes patoloxías. Están directamente ligados co control do risco cardiovascular, co que a día de hoxe xa se atenderon a cerca de 8.450 persoas, –dixo o conselleiro–. Así o sinalou o titular da carteira sanitaria do Executivo galego, no acto de inauguración da XXI Xornada de enfermería sobre risco cardiovascular.

Neste evento, Comesaña puxo en valor o papel dos profesionais da enfermería no seguimento destes pacientes a través de TELEA, que é fundamental, xa que neles recae a revisión diaria da Unidade Central de Control, “e con iso a garantía da realización dun seguimento estrito e un contacto rápido con aqueles casos que o necesiten”.

Tal e como remarcou o conselleiro, “TELEA ábrenos grandes posibilidades para o seguimento por parte da enfermería de varios factores de risco cardiovascular”. En concreto, no caso da diabetes, un claro exemplo son os sensores de glicosa en líquido intersticial. De feito, –dixo Comesaña–, “xa hai máis de 1.000 pacientes telemonitorizados con equipos directamente conectados a TELEA”, e hai uns meses a Xunta licitou o seu primeiro contrato centralizado destes equipos, onde se establece que todos os novos sensores que adquira o Sergas deberán poder integrarse con esta plataforma, co que este modelo será xeneralizado en toda Galicia.

Outro factor de risco vascular que o departamento sanitario galego quere seguir mediante TELEA é o tabaquismo. Ao respecto, a Xunta aprobou o Plan Inspira Saúde que é a estratexia para a loita contra o tabaquismo. Neste documento, –dixo o conselleiro–, fíxase como un dos principais obxectivos do plan crear unha rede de apoio á cesación tabáquica co seguimento dos profesionais especialistas en tabaquismo e, esa rede, tamén utilizará TELEA para facilitar o seguimento, así como para aumentar a adherencia e evitar recaídas.

Para rematar a súa intervención, Comesaña subliñou que a enfermería desenvolve un papel fundamental na administración dos coidados axeitados para cada contexto asistencial, e remarcou que “o persoal de enfermería é un dos principais motores da engrenaxe asistencial”, tanto a través do marco de actuación profesional como do da xestión.





