O Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica ten comprometidas 38 actuacións en centros educativos de Santiago por máis de 7,1 M€

Trenor visitou o CPI Plurilingüe dos Dices en Rois que a Xunta investiu máis de 440.000 euros para mellorar os servizos, a eficiencia e comodidade do centro



O Goberno galego ten en marcha nesta comarca 19 grandes actuacións en distintas fases: rematadas, en execución, en licitación ou para próxima licitación este ano



A maiores, este verán realizáronse 19 obras de pequena ou mediana envergadura



Ademais, está en marcha a construción de dúas pistas multideporte no CEIP Campomaior de Ordes e no CEIP Barrié de la Maza de Santa Comba

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde de Rois, Ramón Tojo e polo xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades, Indalecio Cabana, visitou esta mañá o

Trenor puxo en valor o importante investimento realizado neste centro no que se levaron a cabo obras de gran envergadura cun investimento de máis de 440.000 euros

substitución de cuberta (nos dous edificios), e substitución de fiestras nos edificios antigos.

Na visita o representante do Goberno galego avanzou o desenvolvemento do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica na comarca de Santiago, a folla de ruta para a modernización dos centros educativos cun novo modelo de escolas poscovid. A día de hoxe, a Xunta de Galicia ten comprometidos con esta comarca 7,1 millóns de euros en grandes obras en 19 centros educativos desta área nos concellos de Ames, Boqueixón, Dodro, Frades, Ordes, Negreira, Padrón, Rois, Santiago, Tordoia, Touro, Trazo e Val do Dubra. Estas actuacións atópanse

en distintas fases: rematadas, en execución, en licitación ou para próxima licitación este ano

Nestas obras de gran envergadura a maior parte son rehabilitacións integrais e enerxéticas e melloras sectoriais, a través das que se mellora a eficiencia dos centros educativos (illamento térmico das fachadas, cambios de cubertas, cambio de fiestras, renovación de luminarias, etc).

No relativo ás obras de pequena e mediana envergadura realizáronse actuacións en 19 centros educativos de Ames, Boimorto, Frades, Ordes, O Pino, Rois, Santiago e Val do Dubra. Estas obras consistiron principalmente en reformas e adaptacións en diferentes zonas dos centros (como aseos e comedores), ampliacións de aulas, melloras de accesibilidade, actuacións nos peches dos recintos, así como traballos de modernización e para mellorar o confort de alumnos e profesores.

Así mesmo, o Goberno galego vai a confinanciar a construción de dúas pistas multideporte no CEIP Campomaior de Ordes e no CEIP Barrié de la Maza de Santa Comba por un importe total de 127.500 euros.

Trenor lembrou que Galicia conta desde 2021 cun Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica co fin de adaptar os centros escolares ás novas necesidades educativas, sanitarias e tecnolóxicas, cun investimento de 191 M? nesta lexislatura.

Trátase dunha iniciativa pioneira que busca reforzar un novo modelo de colexios e institutos na etapa poscovid, onde a arquitectura teña unha orientación educativa vinculada ás novas metodoloxías de aprendizaxe.

Por concretar

828.634,40 ?

1.456.387,51 ?

378.831,37 ?

Melloras sectoriais. Substitución de fiestras e SATA en edificio de Infantil e ascensor

146.702,01 ?

CEIP de Mesón do Vento

Melloras sectoriais. Ascensor, pintado exterior do comedor e adaptación aseo

143.472,60 ?

225.058,85 ?

702.770,77 ?

Melloras sectoriais. Substitución de cuberta (nos dous edificios), e substitución de fiestras nos edificios antigos

440.669,90 ?

237.376,64 ?

615.493,88 ?

792.767,80 ?

28.973,96 ?

16.274,33 ?

28.973,96 ?

CPI Pecalama

397.526,35 ?

Melloras sectoriais. Substitución de fiestras e pintura nas partes afectadas

65.052,81 ?

Pequeno Melloras sectoriais. SATE, illamento de cuberta polo interior e falsos teitos, reparacións nos bordes de cubertas

257.524,28 ?

Melloras sectoriais. Edificio orixinal: substitución de cuberta, renovando canlóns e baixantes, SATE e substitución fiestras corredeiras. Edificio Secundaria: arranxar encontro fachada – cuberta

372.183,90 ?

7.134.675,32 ?

CENTROS NOS QUE SE REALIZAN PEQUENAS OBRAS COMARCA SANTIAGO

IES Plurilingüe de Ames

IES do Milladoiro

CPI Armando Cotarelo Valledor

CPI de Ponte Carreira

CEIP de Mesón do Vento

CPI Camiño de Santiago

CEIP Plurilingüe de Pumar–Urdilde

CEIP Plurilingüe dos Dices

CEIP Apóstolo Santiago

CEIP dos Roxos

CEIP Lamas de Abade

CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

CEIP Pío XII

CEIP Raíña Fabiola

CEIP Ramón Cabanillas

CIFP Compostela

IES Eduardo Pondal

CPI de Bembibre

19 CENTROS

