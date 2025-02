El periodista Arturo Maneiro sobre la necesidad de consenso en los medios públicos: "En RTVE hay descaro"

"Ya no diría independencia, sino neutralidad. Tiene que haber un esfuerzo serio en conseguir que no sea utilizado". Nos lo explica Arturo Maneiro, que reclama mecanismos para mantener esas necesarias formas que den cabida a todas las tendencias, dentro del ámbito y espectro social. Maneiro nos habla de la RTVE, de la Radio y Televisión Española. Y sabe de lo que habla. Este periodista coruñés dirigió la TVG y la Radio Pública Gallega.

El núcleo de la cuestión es quién maneja el ente: "Si al máximo responsable lo pone el gobierno, pasa a ser un organismo gubernamental".

¿Estamos ante un uso descarado de un medio de comunicación? El expresidente de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) es tajante: sí. Maneiro insiste en que los medios públicos se nutren de recursos propios y su cometido no es hacerle competencia a los medios privados, sino llegar a donde no puede llegar el medio privado para democratizar los contenidos, dar un servicio a la ciudadanía: "Lo que no pueden hacer es una competencia de contenidos con un presupuesto público. Eso es una barbaridad desde el punto de vista del Gobierno de España".

En el escenario actual, es muy difícil alcanzar consenso: "Son 10 o 12 partidos que tienen que ponerse de acuerdo. Es imposible sacar un acuerdo legislativo para que todos estén reconocidos. Llevamos ocho años con decretos leyes y componendas de trampas para que se haga lo que quiere el Gobierno". Y esto daña la imagen y reputación de los medios públicos. Maneiro también es pesimista en cuanto al escenario que se abre, y es que no hay visos de que esto vaya a mejorar.

En cuanto al panorama en Galicia, destaca la estabilidad en los medios públicos gallegos: "Lleva muchos años la corporación con una legislación. Esto da estabilidad legal y de nombramientos". Si bien, explica que se abre un nuevo periodo con una nueva ley que permita designar un director general con mayoría absoluta: "Porque las mayorías cualificadas son ya muy difíciles de conseguir. Si en un tiempo determinado no conseguimos dos tercios o tres quintos, iremos a la mayoría absoluta; que no es poco". Eso obliga al consenso para un ente cuyo director trabaja con mandato caducado.