Patrimonio Cultural levanta as cautelas arqueolóxicas para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura de Vigo

A Dirección Xeral comunicou tanto ao Concello de Vigo como á empresa promotora a resolución favorable tras a finalización das catas sen atopar ningún resto destacable

O departamento autonómico lembra como condición que os resultados desta actuación “deberán terse en conta nas intervencións futuras que deberán ser executadas” baixo control arqueolóxico

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependente da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, vén de comunicar ao Concello de Vigo e á empresa promotora do Barrio do Cura do levantamento das cautelas arqueolóxicas neste ámbito urbanístico.

O departamento autonómico responde ao documento achegado pola arqueóloga–directora que levou a cabo as dúas últimas fases das sondaxes para o proxecto denominado “Urbanización da Área de Reparto AR I–01 da Modificación Puntual do PXOM de Vigo para a reordenación do Barrio do Cura”.

Así, segundo recolle a resolución de Patrimonio Cultural, dáse por rematada a intervención de control e sondaxes arqueolóxicas previas despois de que non se documentaran restos in situ de materiais arqueolóxicos inmobles de épocas anteriores á idade contemporánea.

O informe levanta as cautelas arqueolóxicas para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura e marca condicionantes. Desta forma, obriga a que os resultados preliminares desta actuación “deberán terse en conta nas intervencións futuras que se proxecten” e deberán ser executadas baixo control arqueolóxico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando