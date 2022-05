Nava Castro recibe no Obradoiro un grupo de peregrinos procedentes de Valga

Realizaron o camiño Portugués por etapas durante os meses de abril e maio

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2022.–

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, recibiu esta mañá na praza do Obradoiro a un grupo de

peregrinos procedentes do Concello de Valga.

Durante a súa recepción, Castro puxo en valor as excelentes cifras na chegada de peregrinos que está a rexistrar o Camiño e a recuperación das peregrinaxes en grupo, demostrando que o Camiño e o Xacobeo son os motores de recuperación turística de Galicia.



Cunha media dun milleiro de camiñantes ao día, desde xaneiro seláronse máis de 70.000 compostelas, unha cifra récord desde que se recollen estatísticas de entrega destas certificacións, o que amosa non só a recuperación do Camiño se non que apuntan a un éxito histórico na celebración deste Xacobeo.

En 2021 xa se superaran tódalas expectativas no Camiño de Santiago coa entrega de case 180.000 Compostelas fronte ás 140.000 previstas.





