Miguel Corgos anuncia que o Goberno galego revisará á alza a previsión do crecemento da economía para este ano elevando en dúas décimas a estimación do PIB ata o 2,1 %

O conselleiro de Facenda e Administración Pública compareceu hoxe no Parlamento para expoñer as 10 liñas estratéxicas do seu departamento

Subliñou que o primeiro compromiso é seguir aprobando, en tempo e forma, os orzamentos, que impulsarán a vivenda, as infraestruturas sanitarias e priorizarán a execución dos Fondos de Recuperación e Resiliencia

Destacou o compromiso de manter a Galicia como un dos territorios nos que as rendas medias e baixas pagan menos impostos e cunha política económico financeira rigorosa, responsable e prudente, co fin de seguir reducindo a ratio débeda/PIB, ata o 15,4% PIB a finais deste ano

En materia de emprego público, afirmou que a Xunta continuará desenvolvendo procesos selectivos para afrontar o reto de renovación de efectivos e responder ás novas necesidades, coa previsión de convocar nos vindeiros catro anos máis de 4.000 novas prazas

Salientou que o Goberno galego seguirá traballando para que a Comunidade estea presente no mapa europeo das tecnoloxías de vangarda





