Miel de autor o galletas ancestrales: los artesanos gallegos se muestran en Ribadavia (Ourense)

Un negocio en una palleira de una aldea gallega y que vende por internet. Son las cosas que tienen estos tiempos.

Verónica creció entre flores. Sus padres tenían invernaderos, y ella ayudaba cortando claveles. Aunque reconoce que estudió otra cosa, enseguida sintió la llamada de la aldea. Y así nació su propio proyecto.

FOTO: CEDIDA Verónica es la mujer tras la marca "Floradeira"

Hace seis años fundó su propia marca: Floradeira. Es una de las firmas que está bajo el sello de Artesanía de Galicia. Ella envía ramos, se ha especializado en flores que secan y aguantan más tiempo y sus envíos llegan a toda la Península Ibérica. De su palleira salen una media de 20 encargos al día: "Por delante de mi palleira pasan mis vecinos de toda la vida, que me saludan y mete la cabeza para mirar... pero después hablo con muchísima gente de toda España, que me cogen flores... es una mezcla". Mezcla de la tradición, del arraigo al rural y de las nuevas tecnologías que permiten que alguien que ve las creaciones de Verónica desde Cataluña, le hago un pedido.

Verónica estará impartiendo talleres de flores durante este puente de la Constitución, en Ribadavia, Ourense. Se trata de una iniciativa que quiere dar vida al comercio vacío de las cabezas de comarca. Así que los artesanos recalarán entre los días 6 y 8 de diciembre en los bajos del comercio histórico de esta villa.

No solo será un escaparate de sus productos, sino que habrá música, talleres y hasta la visita de Papá Noel con chocolate a partir de las seis y media de la tarde durante los tres días de este Mercado que organiza la Xunta bajo el nombre: Artesanía, saber e sabor. Detrás de esta iniciativa están las Consellerías de Emprego e Comercio y Medio Rural.

Entre las iniciativas, en los talleres, Verónicas nos enseñará a cómo hacer coronas de Navidad.

LAS GALLETAS DE RECETA ANCESTRAL QUE HOMENAJEAN A NUESTRAS ABUELAS

CEDIDA Tamara lleva dos años con su marca de galletas tradicionales de Galicia

Tamara es el rostro detrás de la marca Sacrapastas. Un proyecto personal que lanzaba hace dos años. El objetivo, cuando creó esta empresa, era mantener una receta centenaria de Taboada, Lugo: las galletas de Xián.

Ella también creció viendo trabajar a sus padres en su panadería artesana desde el 86. Sus progenitores incorporaron la repostería casera que se hacía en las casas de su localidad, las que salían de las manos de las señoras de la aldea. Hasta que se hicieron muy mayores y les pasaron la receta.

Tamara respeta esa tradición, pero innovó un poco en el proceso de producción con la creación de una máquina que es capaz de producir 24 galletas de cada vez: "Llevan los grabados, las ondas del río dan la forma a la galleta y la imagen de la marca es una xacia, una sirena de los ríos, de la Ribeira Sacra". Hay xacios y xacias, pero Tamara se decantó por escoger la figura femenina, por homenajear a las abuelas que se encargaban de elaborar esas galletas ancestrales.

david: "dejé mi trabajo de oficina por las colmenas"

IMAGEN CEDIDA David Liñares ha hecho de la miel su profesión

David es más veterano. En su caso, lleva 20 años en la apicultura y empezó por tradición familiar. A los 24 años, dejó su trabajo de oficina como delineante y arrancó su propio proyecto personal, Mel de Liñares: "Mis abuelos tuvieron colmenas, mi padre tuvo en casa, no en la sierra, pero yo recuerdo, cuando era pequeño, probar aquella miel, de aquella zona". Así que empezó poco a poco este proyecto en la Serra do Candán.

David empezó con dos colmenas y ahora trabaja dos explotaciones de 750. Nos cuenta que, para él, el sello de Artesanía, además de estar bajo el paraguas de la indicación geográfica protegida, es una garantía para quien consume.

El sello de artesanía y pertenecer a la indicación geográfica protegida le da más visibilidad: aquí no hacemos cosas raras, dice. Miel de Galicia garantizada, sin procesos de calentamiento o pasteurización.

LOLA Y SU TALLER TEXTIL LOGARO

Y también habla desde la veteranía Lola. Ella trabaja con sus propias manos en un taller de creación textil. Un oficio en el que lleva hace más de 30 años. "Logaro" intenta dar otra dimensión a la calceta. Nos dice, no es un hobby, para Lola es su profesión. Ella mezcla sus piezas con diferentes técnicas textiles: "Que no usas herramientas potentes, sino una aguja, un ganchillo, una herramienta que yo misma me genero... y esta parte de creatividad con técnicas antiguas imprimen identidad".

Lola, David, Tamara o Verónica son 4 rostros. 4 marcas made in Galicia que podrás ver y conocer desde este viernes, 6 de diciembre, al 8 en Ribadavia, en ARTESANÍA SABER E SABOR. CONSULTA EL PROGRAMA AQUÍ

Elena Fabeiro, la gerente del sello ARTESANÍA DE GALICIA, insiste: este es un proyecto piloto que irá a más cabeceras de comarca: "Un proyecto pionero para revitalizar los bajos y cabezas de comarca. Locales con diferentes actividades. Esto empieza en Ribadavia".