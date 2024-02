Lorenzana reitera o compromiso da Xunta por seguir traballando coordinadamente co tecido empresarial

Asegura que o Goberno galego vai seguir ofrecendo estabilidade e apoio ás empresas galegas

Avanza que unha das principais liñas da política económica seguirá sendo a colaboración público–privada

Do premiado, o empresario Francisco Vale, conselleiro delegado de Unilusión, destaca a súa traxectoria e compromiso social co emprego inclusivo

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, reiterou hoxe o compromiso da Xunta por seguir traballando a vindeira lexislatura de xeito coordinado co tecido empresarial galego para situar Galicia á vangarda económica de España.

Así o manifestou durante a súa intervención no acto de entrega do XVII Premio Victoriano Reinoso, organizado pola Asociación de Empresarios Galegos en Madrid (Aegama), que lle foi concedido ao empresario Francisco Vale, conselleiro delegado de Unilusión, de quen Lorenzana destacou a súa traxectoria e compromiso social co emprego inclusivo.

A conselleira asegurou que o Goberno vai seguir ofrecendo estabilidade e apoio ás empresas galegas, e que unha das principais liñas da política económica seguirá sendo a colaboración público–privada.

Será a folla de ruta do Goberno galego os vindeiros catro anos, dixo, porque o obxectivo é xerar certezas e estar ao lado de quen emprende e crea riqueza.

Referiuse, así, ao papel que vai desempeñar a Oficina Económica de Galicia, como órgano de asesoramento técnico e personalizado para as empresas con proxectos de investimento. E, tamén, incidiu no proceso de desburocratización que está levando adiante a Administración autonómica para reducir os prazos administrativos, ou na mellora das condicións de acceso a solo empresarial.

Lorenzana puxo en valor o traballo que está a facer o tecido empresarial galego e a súa capacidade de adaptación ás exixencias do contexto actual. E concluíu comprometendo o apoio da Xunta para xerarlle oportunidades para o investimento, o crecemento e a internacionalización.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando