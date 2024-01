Lorenzana destaca o papel da praza de abastos de Marín como motor do comercio de proximidade

A conselleira de Economía, Industria e Innovación subliña a importancia de colaborar tanto cos concellos como coas asociacións de comerciantes no impulso destes espazos, que se configuran como o mellor escaparate do produto local

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, visitou hoxe a praza de abastos de Marín, onde destacou o papel desta infraestrutura como un dos motores do comercio da zona, un escaparate dos produtos locais e parte do atractivo turístico do municipio pontevedrés.

Lorenzana subliñou a importancia de colaborar tanto cos concellos como cos propios comerciantes para potenciar estes espazos atendendo ao mesmo tempo as necesidades dos profesionais que desenvolven o seu traballo nos mesmos e as das persoas consumidoras.

Neste sentido, a conselleira de Economía, Industria e Innovación destacou que a praza de abastos de Marín é un exemplo do traballo conxunto que permite impulsar a competitividade dos mercados galegos, apostando polas novas tecnoloxías sen deixar de lado o coidado ao cliente e a calidade.

Lorenzana avogou por aproveitar a situación estratéxica dos mercados, vinculándoos ao entorno no que se integran, e a valores como a sustentabilidade, a protección do medio ambiente e o trato personalizado. Do mesmo xeito, apostou por mellorar a súa accesibilidade, acadar a súa modernización e dixitalización e incrementar os servizos que se prestan á clientela.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando