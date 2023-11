Lorenzana avalía co alcalde de Vilanova de Arousa diferentes proxectos para impulsar o tecido industrial e comercial do municipio

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, mantivo un encontro co rexedor, Gonzalo Durán, no que se informou dos diferentes apoios da Administración autonómica para a competitividade dos polígonos empresariais

Tamén se salientou a oportunidade que supón a próxima reforma da praza de abastos para a obtención do selo autonómico de Mercado Excelente

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2023

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, mantivo esta mañá en Santiago de Compostela un encontro co alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, no que se avaliaron diferentes proxectos para impulsar o tecido industrial e comercial do municipio.

Neste sentido, durante a xuntanza Lorenzana informou ao rexedor do municipio pontevedrés dos diferentes programas de apoio que a Administración autonómica pon en marcha cada ano para impulsar a competitividade dos polígonos empresariais.

Entre outros asuntos, na reunión tamén se salientou a oportunidade que supón a próxima reforma da praza de abastos da localidade, que vén de obter apoios do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo a través dos fondos europeos Next Generation, para a obtención do selo de Mercado Excelente, co que a Administración autonómica recoñece a calidade destas infraestruturas clave para o comercio local.

No encontro avaliouse a complementariedade dos apoios estatais coas diferentes medidas da Xunta para

o fomento dunha Rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización das prazas de abastos, destinadas tanto a concellos como a asociacións profesionais de praceiros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando