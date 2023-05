Lete destaca ao Club Fluvial Lugo como pioneiro e fundamental nos grandes éxitos do piragüismo galego

O secretario xeral para o Deporte tamén destacou o alto nivel do club en natación, orientación ou tenis e os preto de 17.000 socios que o converten nun dos clubs máis numerosos de Galicia

Lugo, 23 de maio de 2023

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, acompañado polo delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, visitou no mediodía de hoxe as instalacións do Club Fluvial de Lugo e mantivo unha xuntanza de traballo co seu presidente, Tito Valledor.

O responsable do deporte galego destacou ao club de piragüismo lucense como un dos pioneiros en Galicia e en toda España, así como unha entidade que realiza un traballo fundamental para que Galicia siga colleitando numerosos éxitos nos deportes náuticos e, nomeadamente, no piragüismo que é a disciplina que máis deportistas e máis éxitos olímpicos ten dado a Galicia, como é o caso de Cristian Toro, campión olímpico en Río, saído do Club Fluvial. Non obstante, o secretario xeral para o Deporte tamén destacou o alto nivel do club en natación, orientación ou tenis.

Lete Lasa, tamén destacou o bo estado de saúde do club, a tenor da reforma realizada en 2017 para a ampliación dos espazos destinados a vestiarios, cafetería–restaurante, piscina, spa e ximnasios. Unha renovación axeitada para o benestar dos preto de 17.000 socios cos que conta o Fluvial, que o converten nun dos clubs máis numerosos de Galicia.





