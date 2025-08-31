La insólita estampa que captó un fotógrafo en plena extinción de un incendio en Lugo: "Acostumbrados"

Adrián Irago, fotoperiodista de Europa Press, captó una de las imágenes más impactantes de la ola de incendios del verano en Galicia: dos personas mayores pescando tranquilamente mientras, al fondo, las laderas arden y el humo cubre el cielo. Una escena que habla por sí sola y que ha generado una gran repercusión por su fuerza simbólica.

La fotografía fue tomada en Augas Mestas (Lugo), durante el reciente incendio en la zona de A Pobra de Brollón. Un fuego que ha calcinado 900 hectáreas.

En ella, se ve a Rosa y Armando, una pareja local, que pese al avance del fuego, mantienen su rutina de pesca a orillas del río.

Esta pareja reside de manera habitual en Francia. Y mostraban su total tranquilidad ante el incendio. En 2022 vieron, de nuevo, la zona arder, y “estaban acostumbrados”.

Son gallegos, pasan en Galicia los veranos, pero su residencia habitual está en el país galo.

Adrián Irago. Europa Press Una pareja pesca mientras el monte arde en Galicia

“Nada más verlos, entendimos que era una imagen muy potente”, explicó Irago en una entrevista en COPE Galicia. “Ese contraste entre la calma cotidiana y la violencia del fuego… me pareció esencial para mostrar otra cara de lo que estábamos viviendo”.

Adrián Irago. Europa Press Muestra la captura durante la pesca

UNA ESCENA REAL EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

El fotoperiodista se encontraba cubriendo la ola de incendios de Galicia junto a un compañero cuando decidieron acercarse al río para captar imágenes de un helicóptero que cargaba agua. Al bajar, se encontraron con la pareja pescando como si nada, a pesar de que el fuego seguía activo en la zona.

“Era nuestra segunda vez allí ese día. Ya conocíamos el terreno. Bajamos con precaución y nos encontramos con esta escena de contraste absoluto”, relató.

La imagen no solo refleja el contraste visual entre calma y caos, sino también la resiliencia de la vida rural gallega, la normalidad que persiste incluso en medio de la emergencia. Un absoluto contraste entre la tranquilidad de estas personas y la violencia del fuego en el monte: “Me pareció una imagen muy interesante para mostrar otra cara del incendio”. Nos confesaba el fotógrafo.

Adrián Irago. Europa Press Labores de extinción de un incendio en Galicia

EL CANSANCIO DEL BOMBERO

Irago también compartió otra imagen que le ha marcado mucho: la de los bomberos forestales en Retorta (Laza), exhaustos tras realizar cortafuegos contrarreloj con motosierras para proteger un pueblo. Una escena que refleja el esfuerzo titánico de los equipos que luchan en primera línea contra los incendios.

“Subían por laderas inclinadas, agotados, pero con una determinación tremenda. Me pareció una imagen muy fuerte”, dijo.

Adrián Irago. Europa Press Resignación y cansancio de los vecinos

Miles de imágenes, solo unas pocas cuentan la historia

Durante una cobertura de incendios, Irago puede llegar a disparar más de 1.000 fotos al día, pero selecciona unas 20 o 25 que considera representativas para enviar a los medios. “No se trata solo de hacer buenas fotos, sino de contar algo con ellas”, explica.

Adrián Irago. Europa Press Una pareja observa cómo un helicóptero capta agua durante la extinción

Una imagen que habla

La foto de Rosa y Armando no solo ha impresionado por su belleza y simbolismo, sino que ha puesto rostro y calma a una Galicia que arde. Una tierra donde la vida persiste, incluso cuando el monte se convierte en ceniza.