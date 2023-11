As incidencias puntuais no transporte escolar este curso limítanse a 85 das case 1600 rutas existentes

Román Rodríguez explica no Parlamento que Galicia conta co servizo de transporte máis amplo do Estado, que beneficia a 80.000 alumnos

As principais causas son relativas a cuestións de desaxustes horarios por problemas de tráfico e, ademais, foron subsanándose de xeito progresivo na súa maior parte



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, explicou hoxe no Parlamento que o seu departamento só rexistrou neste inicio de curso incidencias en 85 das 1.593 rutas de transporte escolar, que xa están a ser analizadas. En resposta a unha interpelación no Parlamento, o titular do departamento educativa da Xunta recordou que Galicia conta co máis amplo servizo de transporte escolar do Estado, coa complexidade que isto implica en canto a xestión de autocares, rutas e paradas por todo o territorio galego.

“O servizo de transporte mobiliza a arredor de 80.000 alumnos, cun investimento de máis de 120M? para que os estudantes gocen dun servizo totalmente gratuíto”, lembrou o conselleiro, “o maior investimento de todo o Estado: máis do 20% tendo menos do 5% da poboación escolar”.

Neste sentido, sinalou que é normal que se produzan incidencias puntuais, a maioría delas relacionadas con cuestións de desaxustes horarios por atascos de tráfico. Aclarou, ademais, que estas dificultades se subsanan de xeito progresivo na súa maior parte.

Tal e como explicou, os servizos técnicos da Consellería vixían o cumprimento íntegro dos contratos, analizando todas as queixas e, nos casos nos que quedaron acreditados incumprimentos sen subsanación, iniciáronse expedientes ás empresas. Isto redundou na imposición de 75 penalidades o pasado curso 2022/23.

Román Rodríguez fixo fincapé en que os novos contratos de transporte escolar optimizaron rutas, permitiron a modernización da flota de vehículos postos a disposición do alumnado, minimizan o emprego de dobraxes, permiten establecer un sistema de seguimento da flota e melloran as condicións de seguridade dos usuarios.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando