Un gallego que importa vino en Estados Unidos alerta de lo que puede pasar con la victoria de Trump: "Hay intereses de mucha gente"

"Ni Trump es el monstruo que echa fuego por la boca, que cuentan en España, ni Harris es la salvadora. De hecho, no gusta ni a quien le vota". Así de sincero se muestra Juan Paredes. Un gallego en Nueva Jersey, Estados Unidos. Juan cree que otro candidato en el partido demócrata hubiese sido mejor: "Con Michelle Obama hubiesen ganado, hubiese arrasado".

Si bien, Juan ha votado a Harris, pero por un motivo muy concreto: por los aranceles al vino que el líder del Partido Republicano puso en el anterior mandato. "Me da más miedo lo que haga él, pero hay una gran masa de trabajadores porque, no lo olvidemos, Trump representa a la mayoría de trabajadores, gente normal, muy buena, que quiere que la economía vaya bien".

CUÁNTO CUESTA EL ALBARIÑO EN ESTADOS UNIDOS

Juan importa vino español, como buen monfortino, nos relata: "Yo soy de la Ribeira Sacra e importo muchos vinos gallegos". Nos cita algunas marcas por las que apuesta, Bodegas Don Bernardino, también el Albariño "Pedras Loiras" de Marcos Lojo. Si bien, hay mucho desconocimiento de nuestros caldos en Norteamérica, pero no de todos: "Rías Baixas está muy bien posicionado en este mercado, funciona muy bien. Produce grandes beneficios y grandes alegrías. Por lo demás, el resto de vinos gallegos no son conocidos, pero nosotros los empujamos, desde mi pequeñez, pero hace falta una ayuda más grande de la administración, para apoyar las otras denominaciones". Desde Rías Baixas se ha hecho un trabajo extraordinario y se han instalado plenamente en este mercado.

En cuanto al precio: "Hay sitios que una copa te cuesta 30 dólares y sitios en los que, el Albariño de calidad, te lo puedes encontrar en una tienda competitiva por menos de 16 dólares, no la encuentras".

Juan lleva más tiempo fuera de España que en nuestro país: "Tengo el sello de cuando salí de España, en el 1998. Estuve en Australia y, después, en el 2005, me vine a Estados Unidos. Y la acogida muy buena. España es muy respetada en este país. Además, este es un país de emigrantes".

Juan hacía una premonición antes de conocerse los resultados de las elecciones en Estados Unidos: "Los latinos legales le van a votar a Trump y es por donde va a ganar Trump, porque hay muchísimas minorías que se sienten más protegidas por él". La mujer de Juan Paredes es de los llamados estados bisagra "que tienen la llave. Ella y su familia son de Trump y son gente maravillosa, no son unos monstruos y a mí me quieren un montón. Ellos son de Míchigan y Ohio, de esos sitios que los republicanos necesitan ganar". Juan nos cuenta esto para ilustrar que los votantes de Trump no son contrarios a la inmigración: "Hay gente buena y gente mala, como en todos sitios. Es un país gigantesco, pero si uno viene aquí a aportar y trabajar, habrá excepciones… pero yo no tengo nada malo que decir de este país. Soy ciudadano de este país". Antes de conocer a su mujer, Juan ya había solicitado el permiso para asentarse en Norteamérica y relata que se siente muy agradecido porque le abrieron las puertas: "Me considero americano y español, por supuesto". Paredes viene a España cuatro veces al año y, nos explica, sus hijos tienen la doble nacionalidad y aprenden español: "Mantengo los lazos completamente".

EL MENSAJE DE JUAN AL GOBIERNO DE ESPAÑA: "MUCHOS INTERESES EN JUEGO"

Si gana Trump habrá que adaptarse a las circunstancias: "Yo estoy comprometido con el sector del vino desde hace años y seguiré trabajando. No pasa nada, juntos saldremos adelante".

Además, insiste en que el próximo presidente de EE. UU. no es el problema, sino la gente extremista que puede estar con él: "Si pone aranceles, nos adaptaremos a las circunstancias, pero me gustaría mucho que el gobierno de España no fuera tan beligerante con Estados Unidos porque nos ha hecho mucho daño. España siempre está dándole una patadita en la espinilla a los Estados Unidos y lo que tiene que hacer es ser un aliado, no meterse en los asuntos de los demás e intentar ayudar a todos los que tenemos intereses en este país, que somos muchísimos". Juan recuerda que los aranceles al vino gravaron este producto español en un 25%, mientras que a Italia, por su buena relación, Trump no puso ningún cargo aduanero.