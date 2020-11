Gallegos en EE.UU: Estos son sus testimonios por la jornada electoral

¿Donald Trump o Joe Biden? ¿Qué le conviene más a los españoles? ¿Por quién han votado los gallegos emigrados?

Mientras sigue la incógnita sobre quién será el siguiente inquilino en la Casa Blanca durante los próximos cuatro años, logramos charlar con tres gallegos que, hace 20 años tuvieron que hacer sus maletas y se asentaron en los Estados Unidos de Norteamérica. Sus profesiones son distintas y viven en estados diferentes, pero nos cuentan su visión de la política, su propia experiencia y cómo les ha cambiado la pandemia del coronavirus al otro lado del Atlántico.

LUIS GARCÍA, DESDE MIAMI

Luis nos habla desde Miami, en el estado de Florida. Su localidad de origen es Escairón, en Lugo. Luis es tesorero de la Asociación de Empresarios Gallegos de los Estados Unidos. En este colectivo hay profesionales diversos y de las cuatro provincias. "Tienen pequeños, medianos e incluso grandes negocios, muy exitosos, en el ámbito de las telecomunicaciones, hostelería o servicios".

Nos cuenta que, en el momento actual, la sociedad americana está muy polarizada. "Hay preocupación por parte de la población sobre lo que va a ocurrir después de conocerse los resultados".

En los 19 años que llevo aquí nunca he visto a la sociedad tan dividida. Mi esposa es americana y no recuerda una situación como esta

Pase lo que pase, nos confiesa, "espero que este país siga siendo el bello país que es de grandes oportunidades para todos".

Sí ha acudido a votar, aunque no nos desvela por quién "es un derecho que tenemos como ciudadanos". Si bien nos explica que el sistema de votación e muy diferente al de España. Cada estado marca sus normas. En Florida "el candidato que gane se lleva toooodos los delegados, aunque solo sea por un voto. Esos delegados eligen a los representantes del Congreso y estos, a su vez, eligen al Presidente". No obstante, nos comenta que no en todos los estados ocurre esto: "En otros estados, según el porcentaje de voto que tengas, tienes tus delegados correspondientes".

¿Cómo están las cosas por la pandemia? "La situación es complicada". Nos explica Luis desde Miami. No ha habido en su ciudad cierres totales y, en estos momentos, "el gobernador ha decidido que no va a haber ninguna restricción".

PABLO ARIAS, DESDE CHICAGO

Pablo nos habla desde la ciudad de Chicago, al norte del país y en el estado de Illinois. Le preguntamos por el futuro y si cambiará mucho en función de quién se convierta en presidente: "en el día a día no creo que cambie mucho (independientemente de quién gane)".

El sistema de votación me gusta mucho por las primarias y porque el candidato que gane un estado se lleva todos los representantes y eso facilita la gobernabilidad, no como en España

Pablo sí ha ido a votar, aunque nos cuenta que se ha pensado mucho el sentido de su papeleta: "Ha sido una decisión difícil. Votar con el corazón o con la cabeza... no teniendo un candidato ideal, porque yo creo que ninguno de los candidatos son líderes... uno tiene que votar pensando en cómo va a estar mejor, con qué presidente va a estar mejor en el futuro".

Sobre el sistema de votación, nos explica las grandes diferencias con respecto a España: "Me gusta mucho porque hay primarias. Al ser presidencialista, el candidato que gane un estado se lleva todos los representantes y eso facilita la gobernabilidad... no como en España que hay que hacer pactos con partidos minoritarios, que siempre acaban marcando lo que se hace y con el sistema americano eso se elimina".

También han notado los gallegos de Chicago la división en la sociedad: "Yo la he visto (la sociedad) más dividida que nunca antes. En los 19 años que llevo en este país siempre se ha podido hablar de política de una manera natural, pero ahora hay dos posiciones muy encontradas".

Con respecto a la pandemia, sí han cambiado algunas cosas, aunque nos explica que él y su familia viven en una zona tranquila: "nuestra oficina permanece cerrada hasta primeros de año, está todo el mundo trabajando desde casa y eso está ayudando a la contención de esta segunda ola".

JUAN PAREDES, DESDE NEW JERSEY

Juan es un monfortino que se ha ido a vivir a New Jersey "por amor". Tampoco cree que el rumbo del país sea muy distinto si gana uno u otro candidato, demócratas o republicanos. "Sí puede que cambie para España". Y se explica: "yo soy importador de vinos y tenemos ahora mismo unos aranceles que nos están afectando mucho y dependiendo de las relaciones bilaterales al otro lado del Atlántico, de quién sea el interlocutor, estos aranceles se podrían levantar... pero a nivel general, este país es muy grande. La gente en España no lo entiende, es gigantesco y los poderes están muy separados".

Juan importa vino de Galicia y la pandemia le ha afectado por el cierre de la restauración en su zona, al igual que los aranceles impuestos por Trump

Con estos argumentos le preguntamos: ¿Prefieres que gane Biden, entonces? "Por supuesto, porque afecta directamente a mi negocio que estos aranceles se levanten porque está afectando directamente a mi negocio, a mis proveedores y a mis clientes".

De nuevo nos confirma la fuerte fractura en la sociedad norteamericana: "La vivo en primera persona. Mi mujer es americana, no de aquí, del estado donde vivimos ahora, sino del Mid West, que son los estados que realmente van a decidir la presidencia: Ohio, Michigan, Pennsylvania... van a decidirlo. En mi familia política estamos totalmente divididos. No podemos hablar de política ni en el Día de Acción de Gracias ni en Navidades porque afecta a las relaciones personales...y yo creo que esto pasa en el 90% de las familias estadounidenses".

¿Y cómo se está viviendo en New Jersey la contención del coronavirus? Nos cuenta que los medios españoles han sido muy catastrofistas con la situación de Norteamérica: "Cuando se decía que se enterraba a gente en los parques de Nueva York, eso era mentira... se estaba enterrando a los muertos que nadie reclamaba en la fosa común más grande de un cementerio de la ciudad de NY". También nos cuenta que a él, en sus negocios, el cierre de restaurantes en esa zona le ha afectado mucho, al ser sus clientes. Juan, además, no cree que la pandemia le pase factura a Trump: "Es que la pandemia la gestionan los gobernadores de cada estado y desde España se ha estado dando la imagen de que Trump, a quien yo no apoyo ni he votado, era el responsable de la mala gestión de la pandemia".