Las elecciones en Estados Unidos de América, a uno y otro lado del Atlántico: "La cosa está reñida"

Julia lleva dos años viviendo en Galicia. Ella es natural de Maryland, un estado de la costa este de Estados Unidos. Eso sí, su madre es gallega, así que antes de venir sabía mucho de España y de la comunidad gallega. Ahora está aquí trabajando como auxiliar de conversación en clases de inglés del colegio plurilingüe Javier Sensat, en Vigo: "Me gusta mucho el trabajo. Soy una ayudante de los profesores de inglés. Me gusta mucho trabajar con los pequeños".

Julia lo tiene claro: quiere que gane Kamala Harris en las elecciones. Cree que es lo mejor para su país. Eso sí, de momento no tiene pensando volver. Fue de visita este verano y aquí continúa su vida.

Nos compara Maryland con Galicia... Ambas zonas comparten un amor por algo muy concreto: "El marisco. Allí les gustan los cangrejos". Sobre el pulpo lo ha probado y le encanta. Pero hace más comparaciones: "Aquí hay más ayuda para quien más lo necesite, por ejemplo, para la medicina. Pero lo que es igual en ambas partes es la frustración por el desempleo y la inflación".

David, estudiante americano en santiago: "la sangre de nuestro país son los inmigrantes"

David es de Carolina del Sur, un estado tradicionalmente republicano, y hace algo más de una semana que votó desde Santiago, donde está pasando un cuatrimestre estudiando español.

No hizo falta preguntar: asegura que su papeleta fue para la candidata demócrata, Kamala Harris. Considera que uno de los asuntos clave en su país en este momento es la política migratoria: "y ya sabemos la historia de Trump con los inmigrantes. Yo como estadounidense creo que la sangre de nuestro país son los inmigrantes, siempre han sido los inmigrantes... es mi asunto número uno"

Teme que con Trump peligren los derechos civiles en Estados Unidos, que se restrinja más el derecho al voto, se prohíba el aborto en todos los Estados y que "el país se cerrará más sobre sí mismo". Como estudiante de Económicas, David cree en un "mundo bien conectado". También le preocupa una victoria del republicano por cómo puede influir en la guerra en Ucrania y Gaza. "Si el gana es una probabilidad que Ucrania no va a tener el apoyo de EEUU... va a tener alguna excusa para quitarnos de esa guerra... lo que sea, se lo prometo, él estaba contra la guerra en Ucrania por el lado de Rusia".

Una de las cosas que le ha llamado la atención a David desde que está en España es la presencia de la política en el debate público: "todos los carteles... En EEUU no hay nada en nuestro campus sobre la discusión de Palestina, de ningún lado, ni del lado de Israel ni de Palestina, nada de este nivel". Dice que le "alegra" que en España no haya miedo en expresar públicamente opiniones políticas.

Eso sí, por lo que comenta este joven norteamericano, en lo que nos parecemos mucho a uno y otro lado del Atlántico es en el resultado de las discusiones políticas "caseras". En su familia son mayoritariamente votantes republicanos, así que estos días no hablan demasiado de política: "están nerviosos, como yo", asegura, pero porque "están emocionados con que pueda ganar Trump" y añade "cuando hablamos de política nos ponemos locos, la verdad".

David se quedará hasta diciembre en Santiago perfeccionando el español que empezó a aprender en el colegio: su llegada aquí no fue casual, en el verano de 2023 hizo el camino francés y decidió que vendría a estudiar a Compostela.

CÓMO VEN LAS COSAS LOS GALLEGOS QUE VIVEN EN EE.UU.

¿Qué opinan los gallegos que están en Estados Unidos de América? Hay unos 23.000 que viven en Estados Unidos. Cada uno, claro, tiene su propia visión.

Nair reside en Estados Unidos. Ella se fue de su Pontevedra natal a los 10 años. Hace cinco décadas que está fuera de su lugar de nacimiento. Primero emigró a Venezuela y ahora reside cerca de la ciudad de Nueva York . Ve que la cosa está muy reñida. Con Trump ha crecido la economía, pero su personalidad no gusta. La opción de Harris no acaba de convencer tampoco: "En cuatro años no ha hecho nada. Pero la gente está disgustada con él por la forma en la que habla de los inmigrantes".

Nair es empresaria, pero ahora está jubilada. Ella ya ha votado y le ha llamado mucho la alta participación: "Yo voté la semana pasada y había muchísima gente. En el pueblo donde yo vivo había un promedio de mil a dos mil votantes diarios".