Galicia reduciu en máis de 320 M€ a súa débeda no 3º trimestre e sitúase como a 3º comunidade autónoma cunha menor ratio de débeda por habitante

Cada galego debe hoxe 2.365 ? menos que a media autonómica



A ratio débeda/PIB baixou de xullo a setembro ata o 16,8% o que sitúa a Galicia como a cuarta comunidade de réxime común con menor endebedamento de toda España



Galicia aumentou no 3º trimestre o diferencial positivo coa media ata os 7,5 puntos



Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2022

Galicia reduciu un 2,8% o seu endebedamento no terceiro trimestre do ano, o que supuxo rebaixar a súa débeda en 324 M?, e é a 3ª comunidade autónoma cunha menor ratio de débeda por habitante, segundo os datos publicados hoxe polo Banco de España.

A débeda por habitante sitúase na comunidade galega nos 4.270 euros, fronte aos 6.635 euros da media española, co que cada galego debe hoxe 2.365 euros menos que a media autonómica.

A ratio débeda/PIB baixou en Galicia en 0,9 puntos de xullo a setembro, do 17,7% ao 16,8% , o que supón un diferencial positivo de débeda coa media de 7,5 puntos no terceiro trimestre, xa que o conxunto das CC.AA. ten unha ratio débeda/PIB do 24,3%. Desta forma, o organismo regulador sitúa á Comunidade Autónoma galega como a cuarta de réxime común con menor endebedamento de toda España.

O Banco de España ratifica ademais que Galicia é a comunidade autónoma que menos aumentou o seu endebedamento desde o ano 2009 o que permite que a comunidade estea agora nunha mellor posición financeira para responder ás esixencias económicas derivadas dos efectos negativos da pandemia e da crise da alza de prezos.





