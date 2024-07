Galicia é a primeira comunidade autónoma na que o parlamento autoriza o teito de gasto para 2025

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, presentou hoxe na Cámara galega o teito de gasto non financeiro para o vindeiro ano que ascende a 13.954 millóns de euros, a cifra máis alta da historia da Comunidade

Miguel Corgos explicou que se trata dun límite de gasto elaborado a partir de previsións prudentes e seguindo as novas regras fiscais europeas

Subliña que o Goberno galego presenta un teito de gasto co incremento da máxima capacidade de gasto, que reafirma o compromiso coa sostenibilidade das finanzas públicas e co impulso do crecemento e o emprego

Asegura que, ao igual que no orzamento presente, non haberá endebedamento neto por segundo ano consecutivo





