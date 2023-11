Gabriel Alén destaca aos obradoiros de emprego como ferramentas para promover a inserción laboral

O delegado territorial detallou que este programa, no que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade inviste 509.987 ?, formou 20 alumnos ? traballadores nos módulos de Actividades auxiliares en conservación e mellora dos montes (10) e Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas (10)

Gabriel Alén explicou que a formación impartida está adaptada aos perfís máis demandados das empresas da contorna polo que algúns alumnos atopan emprego mesmo antes de finalizar a súa formación

O representante do Goberno galego subliñou que desde o ano 2009, a Xunta de Galicia promoveu un total de 924 obradoiros de emprego, que mobilizaron máis de 461 millóns de euros

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, lembrou esta mañá que a provincia de Ourense acollerá 14 novos obradoiros duais de emprego, 89 en Galicia, na convocatoria 2023–2024



O delegado territorial manifestou que este tipo de obradoiros teñen unha tripla dimensión: mellorar a empregabilidade dos participantes ofrecéndolles unha formación para o emprego teórica e práctica de calidade da man dos expertos que a imparten; desenvolver actuacións de mellora en espazos públicos, así como a prestación de servizos de interese xeral e social; ademais de colaborar coas entidades locais galegas para incrementar o emprego nos concellos.

Gabriel Alén destacou que a formación que se impartiu nos concellos está adaptada aos perfís máis demandados das empresas da contorna polo que algúns alumnos atopan emprego mesmo antes de finalizar a súa formación. O representante do Goberno galego felicitou aos participantes: “porque agora dispoñedes dunha formación que vos faculta profesionalmente e seravos máis doado atopar un emprego”.

“Con estes obradoiros –proseguiu o delegado territorial– a Xunta pretende ampliar as oportunidades laborais das persoas con dificultades para o acceso ao mercado de traballo. Hoxe mesmo, os participantes recibiron un diploma que acredita tanto a experiencia formativa como a actividade laboral desenvolvida polos alumnos”.

Gabriel Alén concluíu que, “todos somos conscientes de que canto maior sexa a cualificación e as competencias dos nosos traballadores, maiores son as posibilidades de acceso ao mercado de traballo”, e polo tanto, a Xunta seguirá apostando polos obradoiros “como ferramenta para promover a inserción laboral”.

O investimento da Xunta de Galicia nestes obradoiros ascenderá a uns 50 millóns de euros, nos cales se inclúe a reserva de case un millón destinado a incentivar a contratación das persoas participantes, unha vez rematada a formación. En total beneficiaranse da presente convocatoria 1.765 persoas desempregadas. Recibirán formación, disporán dun contrato de traballo e percibirán remuneración durante a súa participación nesta actividade, que se estende durante 12 meses. A Xunta subvenciona o 100 % do salario mínimo interprofesional (1.080 euros este ano), así como a totalidade das cotas por cada un dos participantes.

Os 20 alumnos ? traballadores do obradoiro de emprego ‘Ribeiro Emprende II’ desenvolveron as súas actuacións nos concellos da Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada e Leiro.

No concello da Arnoia desenvolveron tarefas de acondicionamento de beirarrúas e traballos de silvicultura e acondicionamento de sendeiros nas masas consolidadas de frondosas autóctonas no monte de UP.

No concello de Beade levaron a cabo o acondicionamento de local municipal en Beade e realizaron traballos de acondicionamento de sendeiros e espazos públicos.

No Concello de Cenlle acondicionaron a Fonte de Lagarellos e a Fonte de Cuñas e os seus entornos.

No concello de Cortegada acondicionaron a zona exterior do centro social de Cortegada; e desenvolveron tarefas de limpeza dos depósitos de Auga O Pazo, A Tapada, Carballal, Cortellas, Ollo de Boi; das depuradoras do Balneario e da Ponte, e das fosas sépticas de San Bieito, Meréns, O Pazo, Piñon–Zaparín, Pontetrado e Vilanova da Barca.





