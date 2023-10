Fabiola García destaca o impulso á escolarización de 0 a 3 anos en Galicia coa gratuidade e as axudas aos concellos

A nosa comunidade rexistra a mellor taxa de escolarización de España no primeiro ciclo de educación infantil

Coñeceu a proposta da rexedora de acollerse á orde de axudas que ten en marcha a Xunta para construír ou ampliar escolas infantís municipais

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ponteareas (Pontevedra), 13 de outubro de 2023

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, destacou o impulso á escolarización de 0 a 3 anos en Galicia, con medidas como a gratuidade desta etapa educativa ou as axudas a Concellos para a construción ou ampliación de escolas infantís. Fabiola García visitaba recentemente a escola infantil municipal de Ponteareas, acompañada da alcaldesa Nava Castro, onde lembrou que Galicia rexistra a mellor taxa de escolarización 0–3 anos de toda España.

Durante esta visita, a conselleira coñeceu a proposta da alcaldesa de Ponteareas de acollerse ás axudas que ten en marcha a Xunta para construír ou ampliar escolas infantís ou Puntos de Atención á Infancia (PAI) de titularidade municipal. O obxectivo do concello de Ponteareas é dotarse de máis prazas de 0 a 3 anos para ofrecer ás familias do municipio máis facilidades de conciliación.

Esta nova convocatoria de axudas para o impulso do primeiro ciclo de educación infantil está dotada dun orzamento de 34 millóns de euros. Esta liña de subvencións enmárcase no Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea ao abeiro do programa

NextGenerationEU.

Fabiola García subliñou que Galicia sitúase hoxe á vangarda no apoio ás familias e á conciliación. Neste sentido, apuntou que a nosa comunidade segue sendo a única que garante aos pais a atención educativa de 0 a 3 anos gratuíta aos seus fillos oito horas ao día e durante once meses ao ano en todas as escolas infantís. Unha medida na que o Executivo autonómico inviste 55 millóns de euros de fondos propios para que máis de 31.000 familias leven aos seus nenos ao centro que elixan e aforren 2.000 euros ao ano.

Outras medidas de apoio ás familias que ten en marcha o Executivo autonómico son a Tarxeta benvida, axuda directa de entre 1.200 e 3.000 euros que reciben os pais cando teñen un fillo; o centenar de casas niño creadas no rural, que supoñen un recurso de conciliación en concellos onde antes non existía; ou o reforzo do Bono Coidado Familia, para que os pais poidan contratar un servizo extraordinario de conciliación cando o necesitan.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando