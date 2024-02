Fabiola García asiste á inauguración da nova residencia de atención á discapacidade de Aspadisi á que a Xunta destinou máis de 600.000 euros

Contará con 32 prazas de atención residencial que se complementan coas 25 ofertadas no seu centro ocupacional

A conselleira de Política Social e Xuventude en funcións, Fabiola García, asistiu esta mañá á inauguración da nova residencia de Aspadisi no Carballiño, en cuxa construción o Goberno galego colaborou cunha axuda de máis de 600.000 euros. Durante o evento sinalou que a Xunta colabora co tecido social para levar a mellor atención ás persoas con discapacidade de toda Galicia.

Este centro contará con 32 prazas de atención residencial que estarán operativas nesta mesma semana e que se completarán coa atención prestada no centro ocupacional desta entidade, con capacidade para 25 persoas. A Xunta colabora con Aspadisi no financiamento de prazas nestas instalacións e tamén lle acaba de conceder unha axuda para a adquisición dun vehículo adaptado que mellore a atención dos seus usuarios.

Fabiola García destacou que o Goberno galego está sempre a carón do tecido social para mellorar as súas prestacións e para aproveitar o seu coñecemento e experiencia nunha atención de calidade a todas as persoas con discapacidade. Neste sentido, apuntou que a Xunta incrementou o orzamento destinado a esta área nos orzamentos deste ano 2024 ata superar a barreira dos 170 millóns de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando