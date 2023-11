Fabiola García aborda co alcalde de Ponteceso a mellora dos servizos de atención ás persoas maiores

Estudiouse a posibilidade de dotar á localidade dunha ou dúas casas do maior, servizos de atención diúrna gratuítos nos que os maiores reciben coidados personalizados e que son financiados pola Xunta

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, reuniuse esta semana co alcalde de Ponteceso, José María Mato Matínez, que estivo acompañado do edil Roberto Alexandre Andrade de Santiago e da concelleira de Servizos Sociais, María Josefa Álvarez Bugallo. Fabiola García trasladoulles que os coidados aos maiores e o apoio ás familias son dous dos piares dos orzamentos da Consellería para o vindeiro ano 2024, que acadan a cifra récord de 1.205 millóns de euros, un 12% con respecto aos actuais.

A conselleira atendeu á petición dos responsables municipais sobre a necesidade de que Ponteceso conte cun servizo de atención diúrna para as persoas maiores. Entre as propostas que se barallaron está a posibilidade de cubrir esta demanda a través de unha ou dúas casa do maior, que poderían entrar en funcionamento o vindeiro ano.

As casas do maior son servizos gratuítos de atención diúrna para persoas maiores de 60 anos e para asegurar un coidado personalizado contan cun máximo de cinco prazas cada unha. Ademais, a entrada en servizo destes recursos non suporía custe algún para o concello, pois a Xunta concede axudas tanto para a adecuación dos locais onde se abren como para a súa actividade.

A posta en marcha destas casas do maior permitiría comprobar o seu funcionamento e aceptación por parte dos usuarios. Tamén facilitaría poder analizar con máis detalle se son o modelo idóneo de atención para seguir ampliando o servizo ou, polo contrario, se é necesaria a construción nun futuro dun centro de día que, a diferencia das casas do maior, tería un importante custe para as arcas locais e tamén para os maiores usuarios, xa que este servizo non é gratuíto en ningún caso.

Por outra parte, Fabiola García e José María Mato tamén falaron sobre a escola infantil publica que a Xunta ten en funcionamento en Ponteceso e sobre a necesidade de realizar obras de mellora neste centro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando