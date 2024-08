Estas son medidas contra la viruela del mono que propone Galicia

Galicia pide al gobierno que intensifique la información sobre la viruela del mono, ante la nueva variante de la MPOX que ha hecho a la OMS decretar la alerta sanitaria internacional. ¿De qué estamos hablando con esta infección? Según recuerda a COPE el epidemiólogo Juan Gestal, el primer caso se detectó en los años 70 y en principio quedó como una enfermedad endémica en la zona del centro y del occidente de África. Hace dos años se produjo una explosión de casos de gente que viajó a esas zonas, y ahora hay un nuevo brote, con una nueva variedad del virus más contagiosa y peligrosa.

#ÚLTIMAHORA?? La OMS declara la emergencia de salud pública internacional por la viruela del mono https://t.co/ceEGDanrpr — COPE (@COPE) August 14, 2024





Una variante más contagiosa



¿Qué diferencia hay respecto a los casos anteriores? Esta variante es más letal. Los casos mortales suben al 3% cuando antes no llegaban al 1. Se transmite por contactos muy estrechos, según explica el experto de la Universidad de Santiago de Compostela (USC)

Una vez contraída la infección, asegura, “se van a formar unas vesículas que se llenan de líquido. Ese líquido es donde está virus”. A partir de ahí, puede transmitirse por compartir “ropas de cama, vestidos, toallas u objetos recientemente contaminados”.

No obstante, Gestal cree que el sistema sanitario GALLEGO está preparado para poder hacer frente a esta enfermedad. En todo caso, aboga por centrar los esfuerzos en contener la expansión de casos en África. “Hay que prepararse para detectar precozmente los casos que puedan venir, actuar en el entorno de estos casos, identificando a los contactos y estableciendo medidas de prevención con todos ellos”. Todo esto, dice, a través de “una buena vigilancia epidemiológica”.

Las medidas de la Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia llevará este miércoles a la Comisión de Salud Pública la petición de refuerzo en los lugares que reciben a viajeros de las zonas afectadas por la nueva variante de Mpox. Lo ha comentado a COPE la Directora Xeral de Saúde Pública, Carmen Durán: “De lo que se trataría es de dar la información de qué es la enfermedad, cuáles son sus síntomas y a qué dispositivo sanitario puede acudir en caso de que desarrolle los síntomas o si ya los tiene”. Durán cita por ejemplo “el caso de una persona que viene de un país afectado por un brote y que, una vez lee la sintomatología de la enfermedad, si tiene unas pústulas o unas lesiones en la piel ya se le indica dónde tiene que recurrir”

??A @Xunta reforza as medidas preventivas fronte a varíola do mono e proporá ao @sanidadgob novas actuacións de control



??Manda unha mensaxe de tranquilidade á poboación, posto que en Galicia só se detectaron seis casos desta enfermidade no 2024



?? https://t.co/2Y6QUr44dRpic.twitter.com/T3ZseIKy22 — Consellería de Sanidade (@SanidadeXunta) August 20, 2024



Estas cuestiones ya las ha avanzado en una reunión técnica en la que Galicia ha solicitado información al Estado sobre las vacunas disponibles y el reparto. El SERGAS recaptará a pacientes que solo tienen una dosis de vacuna, algo más de medio millar de gallegos que se unirían a casi 900 que cuentan con la pauta completa.

Llamamiento a la tranquilidad

Xunta y experto coinciden en hacer un llamamiento a la tranquilidad. En Galicia hay medios para combatirla y no hay riesgo para la población general. “De lo que estamos hablando ahora nada tiene que ver con lo que ya vivimos con la Covid”, ya que “son dos realidades muy distintas. Efectivamente, el MPOX se concentra en un conjunto de población que no es la general, porque no es la vía de transmisión que teníamos en la covid, es por contacto muy estrecho”.

Este año en Galicia se detectaron y secuenciaron seis casos de la viruela del mono. Todos corresponden a la variante que lleva circulando desde hace dos años