El error que cometen muchos bares al limpiar la máquina de café : "Así sabe a metal..."

Las máquinas de café de los bares deben limpiarse con un producto específico para ellas. “Es importante porque tienen un ph neutro y evitan que se gaste el metal”.

Lo destaca en Herrera en Cope Galicia Karen Quiroga, una experta barista que estos días imparte formación entre los hosteleros de Santiago de Compostela.

“Es un detergente especial, no tiene aroma. No se come el metal porque si gastamos el metal el café después huele y sabe a metal”.

Karen Quiroga ha sido ganadora en dos ocasiones del campeonato nacional de “latte art".

Importante donde almacenar el café

Otro error común en muchas cafeterías: tener el café almacenado en la tolva de la cafetera... lo que acelera su oxidación. No se nota en su aspecto, porque es marrón... pero también esto influye en su sabor, que viene determinado por la variedad y cómo ha sido procesado

En el curso de baristas que está impartiendo en Santiago, Karen Quiroga explica que la mayoría de los establecimientos sirven la variedad de café “robusta”, más amarga y con más cafeína que otras, que son más caras.