Elena Candia analiza gestión en Lugo: "La reparación de fugas tiene horario de oficina, de 8 a 3"

¿Es la ciudad de Lugo la peor conectada de Galicia? Nos responde Elena Candia. La presidenta del PP en la provincia de Lugo y lideresa popular en la ciudad: “Yo creo que lo reconoce hasta el propio Ministro Puente, que cuando viene a Lugo a hacer una publicidad de la estación intermodal, se retrasa 40 minutos”. Ese retraso fue significativo porque ilustra la situación.

Candia recuerda que no hay fecha para la conexión por autovía de Lugo con Ourense, “lo que sería clave, toda vez que, entramos en otro punto débil, entramos en la conexión con alta velocidad”.

Están en marcha las obras de la estación intermodal de Lugo, pero la reivindicación del PP es que “haya trenes, que se restablezcan las conexiones que se eliminaron en la pandemia. A día de hoy seguimos igual”. Candia reivindica Lugo como territorio para vivir y para invertir y lamenta un escaso peso político de la alcaldesa lucense y del Presidente de la Diputación de Lugo: “Hay peticiones que no suponen un elevado coste, como iluminar el enlace con la A-6 en Nadela. Un enlace inseguro, que da pésima imagen a la entrada de la ciudad. Hace poco contestaban en el Congreso, teniendo toda la infraestructura preparada, pero que está apagada… ni eso son capaces de conseguir”. Insiste en que Lugo no puede quedar al margen de la alta velocidad y tampoco acepta más excusas sobre retrasos en la autovía que enlace Lugo con Santiago.

DÉFICIT DE GESTIÓN

Candia se quedó a un puñado de votos de la mayoría absoluta en la ciudad de Lugo. La popular ve un déficit de gestión importante: “los servicios públicos no tienen atención presencial en urbanismo, proyectos en un cajón, que limitan el crecimiento… la iniciativa privada se mueve, pero no le sigue el ritmo la administración pública”.

Elena Candia lamenta también la gestión económica: “Dilapidaron 51 millones de euros de remanentes en cuatro años y ahora los titulares de los dos miembros del gobierno, POSE y BNG, son que hay que subir impuestos y tasas y acaban de contratar una operación de endeudamiento de 13 millones de euros”.

La presidenta popular lamenta la carencia de algunos servicios fundamentales: “Están gobernando un concello que no tiene ni un servicio municipal de agua, con una brigada desmantelada. Cuando hay una fuga, hay que llamar a los bomberos. La reparación de fugas en el Ayuntamiento de Lugo tiene horario de oficina. De 8 a 3”.

LA POSTURA DEL PSOE CON ALTRI: “NO HAY LIDERAZGO CLARO”

La Xunta pide confianza en la tramitación de Altri en el concello lucense de Palas de Rei. Candia recuerda que había unanimidad política en torno a la instalación de Altri: “Recordamos que el alcalde nacionalista de Ribadeo se ofreció como localización”. La postura del Bloque no le sorprende: “No sé cuál es su modelo económico. ¿De qué íbamos a vivir? Y el PSOE… Su posicionamiento depende de a quién se le pregunte. Esto es consecuencia de no tener un liderazgo claro”. La popular manifiesta su plena confianza en los servicios técnicos de las Consellerías, que si hay algo “que tienen que corregir, que se corrija. Nosotros apostamos por la creación de empleo, la mejor política social. Apoyaremos todos los proyectos que cumplan la ley. Crear riqueza es perfectamente compatible con el medio ambiente. Tiene que ser así, porque lo contrario no sería crear riqueza”.

DEBERES DE LA XUNTA CON LUGO

Para Candia la Xunta cumple con Lugo: “se ve cuando los lucenses son llamados a votar”. Pero pide continuar con infraestructuras vitales para la provincia: “Continuar con el desdoblamiento del corredor, o la conexión de Viveiro, a punto de ser adjudicada”.

Sobre Sanidad: “Es indudable que nos preocupa. Yo aplaudo las medidas para captar a profesionales. En Lugo acabamos de inaugurar el primer centro integral de salud, que transformó un barrio”.