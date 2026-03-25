Desconvocan la huelga de médicos de atención primaria en Galicia: las claves del acuerdo

El sindicato médico O'Mega y la Consellería de Sanidade han alcanzado un acuerdo este martes que pone fin a la huelga de facultativos en atención primaria en Galicia activa desde hacía más de tres semanas. La desconvocatoria del paro llega tras una intensa jornada de negociación que se extendió durante casi seis horas, culminando una serie de encuentros previos que no habían fructificado.

Europa Press Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, Santiago de Compostela.

Según datos proporcionados por la propia Consellería, esta huelga ha provocado la suspensión de más de 69.000 consultas desde su inicio, el 2 de marzo. El acuerdo pone fin a esta situación, aunque el departamento sanitario gallego todavía afronta un nuevo paro convocado por la CIG para el jueves 26 de marzo, también en atención primaria, y está a expensas de las reuniones del ministerio de Sanidad con profesionales respecto de la huelga contra el Estatuto Marco que se convoca una semana cada mes, hasta junio

Las claves del acuerdo

El presidente de O'Mega, Manuel Rodríguez, ha explicado los puntos clave del pacto. Uno de los logros más destacados es la fijación de una agenda máxima de 30 pacientes por profesional. Según detalló, "se consiguió una agenda de 30 pacientes por profesional, y el 31 pasaría a una agenda de contingencia".

Se consiguió una agenda de 30 pacientes por profesional, y el 31 pasaría a una agenda de contingencia" Manuel Rodríguez Presidente de O´ Mega

El acuerdo también contempla avances para los Puntos de Atención Continuada (PAC), donde, según Rodríguez, "se modificará el aplicativo con mejoras muy importantes en el mismo". Asimismo, se ha pactado una reducción progresiva del intervalo necesario para acceder a la jornada complementaria, que pasará de las 160 horas actuales a 140 este año, 130 en 2027 y, finalmente, a 122, momento en el que desaparecerá dicho intervalo.

La doctora agredida se encontraba pasando consulta en el Centro de Salud de la localidad de Pilas

Nuevo horizonte de huelgas

A pesar de la desconvocatoria de O'Mega, la sanidad gallega no se libra de la conflictividad. La atención primaria se enfrenta a una nueva jornada de huelga convocada por el sindicato CIG para el próximo 26 de marzo. La central sindical ha advertido que, "de no haber respuesta por parte de Sanidade", el paro se repetirá en dos jornadas del mes de abril, manteniendo la presión sobre la administración.