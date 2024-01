A delegada da Xunta visita os novos emprendedores que reactivan o comercio no Casco Vello Alto e Vigo

Vigo, 22 de xaneiro de 2024

A delegada territorial da Xunta en Vigo e presidenta do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV), Ana Ortiz, acudiu este luns ao barrio histórico vigués para visitar aos últimos emprendedores que se estableceron tras a iniciativa do organismo autónomo para adxudicar locais mediante concurso público. A presidenta realizou un percorrido polos establecementos abertos nos últimos meses tanto na rúa Real como no Casco Vello Alto.





