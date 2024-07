A conselleira María Martínez Allegue visita a actuación realizada no barrio da Estación no concello da Rúa, desenvolvida ao abeiro do plan Hurbe

A intervención aborda a mellora das vías da Rúa Real, Doutor Vila, Miguel de Cervantes, Benito Fernández e o entronque coa rúa Silveira, cun investimento de preto de medio millón de euros

Os traballos inclúen a renovación do pavimento e a humanización destas rúas, priorizando o tránsito peonil, ademais do reemprazo das infraestruturas de saneamento e soterrado do alumeado público

A conselleira subliña os traballos de humanización levados a cabo neste barrio e pon en valor o Plan Hurbe como instrumento para a renovación dos espazos públicos nos concellos galegos





