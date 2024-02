A Confraría de Pescadores de Cambados renova a súa maquinaria grazas a unha axuda da Xunta de preto de 110.000 euros

O delegado territorial visitou o edificio da confraría e destacou o gran traballo realizado polo equipo directivo

Estas axudas beneficiaron a cinco confrarías da provincia de Pontevedra que recibiron preto de 350.000 dos case 650.000 euros investidos en toda Galicia

Reguera destacou o compromiso da Xunta co sector do mar e a importancia de escoitar aos profesionais para coñecer as súas necesidades e axudalos a superar os seus retos

Cambados, 23 de febreiro de 2024

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou esta mañá a Confraría de Pescadores de Cambados que recibiu unha axuda de preto de 110.000 euros para realizar melloras nas súas instalacións e servizos orientadas á eficiencia enerxética, á protección do medio ambiente, á seguridade laboral, á mellora da rastreabilidade dos produtos ou á seguridade das infraestruturas fronte a eventos meteorolóxicos.

No caso desta confraría o investimento permitiu, entre outras actuacións, renovar as maquinas de criba e pesada.

Estas axudas deixaron en cinco confrarías da provincia de Pontevedra preto de 350.000 euros, dos case 650.000 euros investidos a toda Galicia.

O delegado territorial destacou o gran labor que levan a cabo os profesionais desta confraría que, máis alá do seu traballo diario no mar, están “sempre atentos a calquera subvención ou axuda que lles permita mellorar as súas condicións de traballo e produtividade”, algo que, segundo explicou Reguera, “permite que os fondos públicos destinados ao sector do mar se aproveiten da mellor forma posible”.

Neste sentido, cabe lembrar que a Xunta investiu, durante o pasado ano 2023, máis de 2,1 millóns de euros en instalacións e actividades relacionadas cos traballadores do mar con axudas que permitiron, ademais de fomentar o desenvolvemento pesqueiro e protexer a biodiversidade, mellorar a fábrica de xeo e reformar o edificio da lonxa.

Esta confraría é unha das máis importantes de Galicia, sendo que o porto de Cambados conta coa cuarta flota do cerco máis numerosa da comunidade autónoma. Ademais, explota algúns dos areais máis importantes para o sector marisqueiro galego, facturando no pasado ano 2023 máis de 5 millóns de euros.

Reguera rematou a visita lembrando que “non hai ninguén que coñeza mellor as necesidades do sector do mar que os propios mariñeiros e marisqueiros, por iso a Xunta de Galicia sempre estará ao seu carón para escoitalos, apoialos e axudalos a superar os seus retos”.





