Bono Comercio en Galicia para fomentar las compras de Navidad: esto es lo que se sabe de la nueva ayuda

A @Xunta reactiva os Bonos Activa Comercio con outros 2,5 M€, de forma que:



✅ As persoas que non gastaron os bonos teñen unha nova oportunidade



✅ Aqueles que non os descargasen poden facelo para as compras de Nadal



✅ As tendas que non se adherisen poden facelo agora pic.twitter.com/GNUCyjsgQV