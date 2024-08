Belén do Campo supervisa o inicio das obras de mellora do firme na estrada AC-550, ao paso polo concello de Outes

O obxectivo é rehabilitar a capa de rodaxe desta estrada autonómica, no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 60+200 e 68+000

Para desenvolver estes traballos será necesario o corte de carril no punto no que se estea a intervir, dando tráfico alternativo polo outro carril

Esta actuación forma parte do contrato de reforzo do firme en 7 vías autonómicas ao seu paso por 10 concellos da provincia da Coruña, cun investimento de 3,6 M?

Nesta semana tamén comezaron as obras de mellora do pavimento na estrada AC–303, no seu transcurso por Ribeira

O Goberno galego continúa a traballar para manter as vías de titularidade autonómica nas mellores condicións e para garantir a seguridade viaria aos usuarios





