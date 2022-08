A banda de Sabina Benditos Malditos recala en Galicia con tres concertos ao abeiro do Xacobeo 21-22

Os músicos que acompañan dende hai máis de 25 anos a Joaquín Sabina nas súas xiras e na gravación dos seus discos tocarán o 19 de agosto en Lugo, o 24 en Sanxenxo e o 25 en Santiago de Compostela co patrocinio da Xunta

O lucense Carlos García–Boente, vocalista do grupo tributo La Penúltima Sabinera, tamén participará nestes espectáculos musicais arredor do amplo repertorio do cantautor xienense



Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2022

Benditos Malditos, a banda que acompaña a Joaquín Sabina nos seus concertos e gravacións desde hai máis de 25 anos, fará soar en Galicia os clásicos do cantautor xienense cun orixinal espectáculo que poderá verse o 19 de agosto en Lugo, o 24 en Sanxenxo e o 25 en Santiago de Compostela. A Xunta patrocina estes tres concertos, ao abeiro da programación cultural do Xacobeo 21–22, nos que o grupo estará acompañado por Carlos García–Boente, vocalista de La Penúltima Sabinera, formación de tributo ao compositor de temas tan coñecidos como 19 días y 500 noches ou Y sin embargo.

A praza lucense de Santa María acollerá o vindeiro venres 19 a primeira das citas co público galego de Benditos Malditos–La Banda Sabinera. A segunda terá lugar na praza dos Barcos de Sanxenxo o mércores 24, mentres que o xoves 25 actuarán no escenario do Go! Go! Zo! Xacobeo 21–22, no Monte do Gozo de Santiago. As tres actuacións, que darán comezo ás 22,00 h., son de entrada gratuíta e acceso libre até completar capacidades.

Novo nome, anos de traxectoria

Benditos Malditos é o nome escollido polos músicos que adoitan acompañar a Joaquín Sabina tanto nas súas xiras coma na produción dos seus discos. O grupo formouse baixo esta nova denominación o ano pasado, mais é o herdeiro natural de La Noche Sabinera, un proxecto anterior que abranguía varios dos seus integrantes e que espallou durante máis dunha década en concertos de pequeno formato as cancións do cantautor nacido en Úbeda. La Noche Sabinera non era unha banda tributo como tampouco o é agora Benditos Malditos, senón a fórmula musical para crear un espectáculo baseado no repertorio e seguir conectando co público entre xira e xira de Sabina.

Antonio García de Diego, compositor que xunto ao propio Sabina e Pancho Varona asina un gran número dos seus grandes clásicos, capitanea esta formación á beira do tamén compositor Jaime Asúa. Ambos os músicos contan no escenario coa participación de Paco Beneyto e Mara Barros, corista de Sabina dende 2009. A estes nomes súmaselles o da baixista Laura Gómez Palma, quen subiu á troupe do célebre cantautor dende o disco Lo niego todo, o seu último traballo ata a data.

Ademais, neste trío de concertos galegos alíanse co lucense Carlos García–Boente, vocalista de La Penúltima Sabinera, a coñecida banda tributo a Sabina. Ábrese así a porta a este músico para interpretar algunhas cancións cos colaboradores habituais do famoso cantautor que, malia manterse temporalmente afastado dos escenarios, anunciou novo disco e xira para o ano que vén, precisamente tras a súa aparición sorpresa o pasado mes de abril no escenario da madrileña sala Galileo Galilei durante a actuación de Benditos Malditos.

