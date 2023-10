A artista internacional do mundo da arte urbana Lady Pink chega a Galicia da man do programa da Xunta Xuventude Crea

O Goberno galego organiza un coloquio este venres no CGAC no que participarán, ademais desta pioneira do graffiti, creadoras, investigadoras e galeristas do panorama galego e nacional

A Xunta de Galicia organiza esta fin de semana unha ampla programación centrada na difusión da arte urbana, poñendo o foco no papel da muller neste ámbito, coa participación de persoas de relevancia no panorama galego, nacional e internacional. No marco do programa Xuventude Crea, a recoñecida artista Lady Pink chega a Galicia da man deste programa do Goberno galego e, deste xeito, protagonizará un evento este venres 20 no CGAC a partir das 18.00 horas.

Previamente á súa charla organizarase un coloquio no que estarán presentes a graffiteira galega Sax; a comisaria do festival Delas Fest, Clara Rodríguez Cordeiro; o comisario e director da galería “Canal Gallery” de Barcelona, Balu; e a doutoranda de Historia da Arte e comisaria de exposicións, Amabel González Troncoso.

A maiores, o sábado 21 terá lugar a final da especialidade de Arte Urbana do Xuventude Crea 2023, na que 8 mozos e mozas farán os seus traballos en directo no centro da Alameda compostelá. Nesta ocasión, Lady Pink asistirá como xurado convidada, o que favorece o recoñecemento e relevancia dun certame que leva, desde 2010, promovendo a creatividade e talento da mocidade en diferentes disciplinas artísticas.

naceu en Ecuador e creceu en Nova York. Cando comezou a escribir graffiti aos 15 anos, axiña se deu a coñecer como a única muller capaz de competir cos rapaces na subcultura do graffiti durante o período 1979–1985. Comezou a expoñer obras en galerías cando aínda estaba no instituto e con 21 anos realizou a súa primeira exposición individual.

Os lenzos de Lady Pink entraron en coleccións como o Whitney

Museum, o MET NYC, o Brooklyn Museum, a Tate Modern de Londres, o MoMA NYC, o Museum of Fine Art de Boston e moitos outros. Creadora de murais en todo o mundo, na actualidade realiza obradoiros de murais con estudantes e dá conferencias activamente en universidades dos Estados Unidos.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando