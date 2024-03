A Alianza polo clima promovida pola Xunta suma o apoio de Iberconsa para seguir creando sinerxías na loita contra o quecemento global

Ángeles Vázquez incide na importancia do apoio de Iberconsa a esta acción pioneira que busca conectar ao tecido produtivo e social galego de cara a facer máis resiliente á Comunidade e establecer pautas de actuación para alcanzar a neutralidade climática





A Alianza galega polo clima, promovida pola Xunta, sumou o apoio de Grupo Ibérico de Conxelados (Iberconsa) co obxectivo de seguir creando sinerxías na loita contra o quecemento global, tal e como explicou a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funcións, Ángeles Vázquez, durante a sinatura do convenio de adhesión co director executivo da empresa, Alberto Freire.

Logo de salientar que esta Alianza conta xa con preto de 120 entidades adheridas –universidades, autoridades portuarias, clubs deportivos ou empresas–, Ángeles Vázquez incidiu na importancia do apoio de Iberconsa a esta “acción pioneira” que ten como obxectivo conectar ao tecido produtivo e social galego de cara a traballar contra o quecemento global, facer máis resiliente á Comunidade e establecer pautas de actuación para alcanzar a neutralidade climática.

Nesa liña, segundo lembrou a vicepresidenta segunda en funcións, a adhesión a esta Alianza supón asumir as liñas estratéxicas marcadas polo Goberno galego nesta materia e unha serie de deberes como establecer accións dirixidas á adaptación ou mitigación do cambio climático en Galicia; fomentar o intercambio de información científica, tecnolóxica, socioeconómica ou xurídica sobre este tema; promover e apoiar a investigación vinculada ao clima, e acelerar o desenvolvemento e a difusión de tecnoloxía para a transición cara a sistemas de enerxía de baixas emisións.

Ángeles Vázquez subliñou a relevancia da adhesión de Iberconsa a esta Alianza que nos permitirá ser máis fortes na loita contra o cambio climático ao ser un referente no ámbito da pesca con 40 anos de experiencia e con presenza nos 5 continentes. Con esta sinatura Iberconsa “reforza o seu compromiso cunha pesca sostible e compatible co medio ambiente”, engadiu.

A maiores, Ángeles Vázquez puxo en valor que se trata dunha compañía clave na puxanza da industria pesqueira galega, ao dar emprego a máis de 520 familias e xerar riqueza por valor de máis de 400 millóns de euros.

Cómpre lembrar que Galicia leva anos traballando para mellorar a súa capacidade de resiliencia ante o cambio climático. De feito, xa acadou fitos decisivos como ser a segunda comunidade que máis reduciu as emisións de gases de efecto invernadoiro en 2021 ou a redución dun 34% de emisións brutas de GEI respecto a 1990 –ano que se toma de referencia–, máis de 34 puntos porcentuais por enriba da media nacional.

Ademais, 1 de cada 5 toneladas de carbono que se absorben en España faise en Galicia–9,7 millóns de toneladas en 2021–, o que a converte na primeira comunidade do Estado nesta materia.

Nesa liña, a Xunta, ademais de publicar recentemente a Guía de contratación pública ecolóxica, está a desenvolver a que será a primeira lei do clima de Galicia, co obxectivo de acadar a neutralidade climática en 2040. E de cara a avanzar nese obxectivo, este ano porá en marcha o servizo de asesoramento técnico ‘Galicia Resiliente’, que orientará tanto a entidades públicas como privadas sobre medidas ou proxectos para adaptarse aos efectos do cambio climático.





