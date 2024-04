Alarma en la DGT por el aumento de muertos en las carreteras gallegas: "Diez radares nuevos"

La Dirección General de Tráfico (DGT) alerta de un aumento del 50% de muertos en accidentes de tráfico en Galicia en lo que va de año en comparación con el año pasado. Son 37 fallecidos, frente a los 25 que se habían producido el año pasado a estas alturas.

Pere Navarro, el director de la DGT, ha visitado las instalaciones provisionales del destacamento de Tráfico en Santiago, donde ha puesto de manifiesto la necesidad de un plan para poner freno a estas preocupantes cifras: "Hasta anteayer habían aumentado en un 50% los fallecidos por accidentes de tráfico. Esto es alarma".

El incremento corresponde a turismos, sobre todo a choques frontales en carreteras y con víctimas que se mueven en una franja de edad entre los 45 y 54 años. Anuncian plan de choque: más controles y más radares, hasta diez nuevos radares en la comunidad, cinco serán los conocidos como radares de tramo. De momento desconocemos las ubicaciones de estos dispositivos que se añadirán al control de vías en la comunidad gallega.

"CONDUCIMOS COMO VIVIMOS"

Aunque Galicia no es diferente al resto de España, la tendencia "no es solo en Galicia", Navarro ha pedido que la población ponga "atención" a la conducción y evite conductas de riesgo. Sobre el origen de este repunte, el responsable de la DGT ha apelado a la tensión: "Me da la impresión de que conducimos como vivimos, y vivimos como vivimos, estamos sometidos, entre unas cosas y otras, a una cierta tensión y es posible que esto lo estemos trasladando a la carretera", ha dicho. "Entre la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, el aumento del precio de los alimentos, las hipotecas... Insisto, conducimos como vivimos y todo esto genera una cierta situación y además parece que estamos instalados en algo como: el hoy es hoy y mañana ya veremos", ha añadido Pere Navarro, que, como consecuencia, ha apuntado que han aumentado "las velocidades medias en las carreteras" y los positivos en alcohol y drogas.

"Con lo cual, luz roja, atención, alarma", ha indicado, antes de pedir "a todo el mundo que ponga algo de su parte para intentar entre todos reconducir este significativo aumento y sus dramáticas consecuencias".