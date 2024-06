La actividad a la que se dedica este club de Galicia desde hace 30 años: "Pasión privada"

La filosofía es una “pasión privada” para el Grupo Límite. Además de su forma de vida. Se trata de un grupo de colegas a los que un día les picó el gusanillo de reunirse y debatir, sobre la vida y diferentes textos y propuestas, más allá del ámbito académico. Son siete docentes, algunos ya jubilados; cinco de filosofía, uno de Literatura y otro de Humanidades: "En el 1995 empezamos con las reuniones y, hasta día de hoy. Clausuramos el curso con una comida, donde aprovechamos para elegir las lecturas del curso siguiente". Nos lo relata uno de los miembros de este grupo de colegas, Alberto Sucasas. Sucasas fue durante 25 años catedrático de Filosofía y desde hace 16 años es profesor a tiempo completo en la Universidad de A Coruña.

Nos reconoce que ha habido debates más o menos acalorados, "una buena parte de los textos que leemos los enmarcamos en la teoría política, hay sensibilidades ideológicas diferentes, pero siempre desde la cordialidad y tolerancia por la disparidad de opiniones".

¿Por qué Grupo Límite? Pues fue una propuesta de uno de los miembros, novelista, y "no nos ponemos límites, más que el nombre".

No se trata de un grupo cerrado, pero no es público. Se juntan en algún espacio de centros de secundaria o, en la actualidad, en la Facultad de Humanidades de Ferrol, en aulas disponibles. Emilio Saldaña Rodríguez, José Carlos Bellido Herrero, Guillermo Ferrández Rivera, Víctor Mateo Sevilla, Javier de Fuentes Malvar, Dionisio Corral Felpeto y Juan Alberto Sucasas Peón. Todo ellos, cada 15 días exponen sus ideas y después discuten, se interrumpen, se ríen... sobre el tema propuesto: "Es algo informal y extraacadémico".

¿EL SER HUMANO TIENE QUE APRENDER A PENSAR?

Está claro que cuando nacemos vamos aprendiendo, por experiencia, por repetición, por imitación… Pero, ¿tenemos que aprender a pensar mejor? A veces vivimos de modo automático, ¿Se nos está olvidando pensar? Le trasladamos la cuestión a Sucasas: "La filosofía no es un monopolio de los licenciados en Filosofía. Es la expresión de algo que nos pertenece a todos. El pretender crear un coto cerrado es una falta grave contra la cultura, sociedad o política. La filosofía es un saber más de preguntas que de respuestas. Es más razonable el vivir con las preguntas que intentar imponer dogmáticamente las respuestas, así que te diría que sí".

Sucasas reivindica la filosofía "mundana", frente a la académica.

"NO ME HAGO PREGUNTAS TODO EL TIEMPO"

Sucasas reconoce, entre risas, que no está todo el tiempo haciéndose preguntas: "Cuando me lavo los dientes, cuando duermo, cuando veo una serie en la tele, no. Pero digamos que una gran parte de mi tiempo libre la dedico a la lectura y a la reflexión, al diálogo...". Sucasas explica en COPE Galicia que la ciencia se dedica a matar las preguntas, pero no hay preguntas filosóficas que encuentren respuestas definitivas: "Eso marca un límite a las pretensiones de conocimiento de la filosofía, pero al mismo tiempo es un ejercicio estimulante que va unido a nuestra condición. La vida nos desafía con preguntas y el hecho de que no podamos encontrar respuestas definitivas forma parte de lo que somos".

Sucasas reconoce que se planteó estudiar filosofía por vocación y "hasta que acabé, no me planteé qué hacer con mi vida. Disfruté con el acercamiento a esta disciplina". A quien discuta la utilidad de estudiar Filosofía, Sucasas responde: "Hay un libro de un autor italiano que se llama la 'utilidad de lo inútil'. Vivimos en un mundo social demasiado economicista o consumista. Se identifican valor y precio y no es verdad. Hay cosas que no tienen precio, pero tienen un extraordinario valor. Pasa también en la formación de la persona. Deja una impronta en la vida. El sano escepticismo que lleve a uno a no creerse nunca en posesión de la verdad, porque eso es condenar a los demás que piensen diferente a estar en el error y esa no es la forma de vivir en sociedad".