VIVEIRO, Santa Ciudad del Rock

Siempre ha sido la joya turística de la Galicia Cantábrica pero al tiempo que el Resurrection Fest ha ganado fuerza, Viveiro se ha hecho más y más internacional. Una pole position que sustenta también la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, y la Mostra Folclórica.

Viveiro tiene todos los ingredientes para pasar unas vacaciones a tope, plenas de descanso y actividad, naturaleza y urbanismo, playa y montaña, historia y vanguardia.

Es una ciudad completa de 16.000 habitantes, tercera en relevancia en la provincia de Lugo, en la que tenemos de todo.

Si quieres Naturaleza

Elige una de sus Playas: Area, Covas, Sacido, Seiramar, Celeiro o Portonovo. La arena fina y blanca está asegurada y el agua.., fresquita como suele estar en el Cantábrico. La Playa de Area tiene Bandera Azul, disco-pub, albergue juvenil y opciones para realizar deportes náuticos. En marea baja son 198.000 metros cuadrados de arena, y a su vera la Isla de Area, un importante refugio de aves marinas. La playa de Covas ostenta la Q de calidad, tiene forma de concha y poco oleaje. En el agua encontramos unas formaciones de tipo pizarroso conocidas como Os Castelos y el monumento dedicado a los náufragos de la Escuadra Cántabra -del Bergantín Palomo y la fragata Magdalena, hundidos en la ría a causa del temporal el 2 de noviembre de 1810.

¡Súbete a una montaña! Viveiro goza de varios miradores con panorámicas estupendas como el de San Roque, A Ínsua, Monte Faro, Monte Castelo o Penedo do Galo. El Monte San Roque, a 353 metros de altitud, alberga la Capilla del mismo nombre, del siglo XVI. El 16 de agosto, día de San Roque, se celebra allí una gran romería. En el área etnográfica de A Ínsua tenemos el antiguo Cargadero de Mineral de las Minas de Hierro de Silvarosa. Actividad que supuso una importante fuente de riqueza para Viveiro a finales del siglo XIX y principios del XX.

Piérdete en el bosque. En la Fraga das Saímas, situada a 15 kilómetros de la capitalidad, en la parroquia de San Andrés. Una enorme masa forestal con 89 hectáreas de superficie, plantada de robles, alisos, abedules, castaños, fresnos, tejos o acebos entre muchos otros. En las inmediaciones tenemos el Curro de Candaoso, donde el primer domingo de julio se celebra la tradicional Rapa das Bestas, declarada fiesta de interés turístico gallego.

Sumérgete en el Pozo da Ferida. Lindando con el vecino pueblo de Xove. Se trata de una cascada de 30 metros de altura, la más grande de la Mariña Lucense, cuya caída forma una piscina natural. Está enmarcada en un bosque autóctono y en las inmediaciones encontramos los restos de una antigua planta eléctrica.

Visita al “Abuelo”. En el Souto da Retorta se erige uno de los árboles más grandes de toda Europa, “O Avó” (El Abuelo), llamado así por ser centenario y tener una altura superior a los 70 metros y un diámetro de 2,5 metros. El Souto da Retorta acoge otros magníficos ejemplares de eucaliptos y demás especies arbóreas. Tanto el Souto como O Avó fueron declarados Monumento Natural en el año 2000.

Haz el Camino. Por Viveiro discurre una variante del Camino Norte de Santiago, la marítima o Camino del Mar, aún no reconocida oficialmente aunque sus defensores aportan datos históricos sobre el paso de peregrinos por iglesias y hospitales de esta ruta. Sea oficial u oficioso, el Camino del Mar -que sale de Ribadeo y recorre toda la Costa hasta Neda donde enlaza con el Camino Inglés- es una maravillosa opción para agasajar nuestros sentidos.

Si quieres historia

Viveiro la tiene, 900 años de historia impregnada en sus edificios, monumentos e iglesias. Dedica unos días a pasear por sus calles: la Plaza Mayor, la Puerta de Carlos V y el Puente de la Misericordia, la Casa de los Leones del S.XVII, la Iglesia y Convento de San Francisco de los siglos XIII-XIV, la de Santa María del XII, la de San Pedro catalogada como BIC, la Capilla de la Misericordia, la Gruta de la Virgen de Lourdes, el Convento de Valdeflores o los restos de la antigua muralla. Si necesitas guía lo tienes, pues durante el verano, Semana Santa y Navidad la oficina de turismo organiza visitas guiadas por los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Si quieres Arte

No dejes de visitar el Taller de Regal Xunqueira, del artista Alfonso Otero Regal, que recibió el Premio Nacional de Artesanía en 2011. Se trata de un espacio cultural, museo, centro de exposiciones, auditorio, biblioteca de arte y taller de artesanía donde podrás ver al artista trabajando en su taller y llevarte alguna de las piezas a la venta en la tienda.Visitas de 10 a 14 y de 16 a 20 hrs, concertadas para grupos de más de 10 personas.

Si quieres música

Está claro, hacia el segundo fin de semana de julio se organiza el festival de rock, heavy, punk y hard core Resurrection Fest que año tras año sorprende con fichajes como Motörhead, Iron Maiden, Scorpions, Rammstein, Kiss o Stone Sour, entre otras muchas bandas, un centenar por edición. A lo largo de toda una semana llenan Viveiro de conciertos y buen rollo contagioso. Muchos aficionados acostumbran a comprar las entradas del ‘Resu’ antes de conocer siquiera las bandas que vendrán a tocar. Porque el Resurrection Fest es más que un festival de música, es la semana de desconexión del mundo para miles de personas. De hecho en los cuatro días que dura el evento recalan en Viveiro 85.000 personas.

Si quieres comer bien

La gastronomía es el punto fuerte de los pueblos gallegos y también lo es de Viveiro. Si vienes es requisito sine qua non probar la Merluza del Pincho de Celeiro, con distintivo Galicia Calidade y certificación Fiend of The Sea a la sostenibilidad. Pescada una a una, mimada desde el barco hasta la mesa y con un sabor excepcional. La reina del mar. A mediados de julio se celebra la Fiesta de la Merluza del Pincho en Celeiro para exaltar un producto de categoría y prestigio internacional.

Además de todos los frutos del mar, que comercializa en lonja la empresa Puerto de Celeiro, puedes saborear carnes y hortalizas de primera calidad. Hay más de 60 locales de hostelería para elegir. No puedes renunciar al tapeo por las calles del centro histórico, un marco incomparable para la distensión.

Si quieres comer a la carta o de menú el Restaurante Louzao, en la playa de Area, es siempre apuesta segura. Y en plan marinero, arroz con bogavante, ventresca de bonito y pescados en el Chiringuito del Muelle de Celeiro.

Para tomarte una copa elige el BB Lounge Bar, pegadito a la playa de Covas, local de diseño con buen ambiente, buena música y la mar de agradable.

Para alojarte, el Hotel Las Sirenas de cuatro estrellas con spa, tremenda terraza con espectaculares vistas sobre la ría y todas las comodidades. También puedes escoger un clásico: O Val do Naseiro, de cuatro estrellas, enclavado en medio del monte en la parroquia de San Pedro, tranquilo y con trato muy familiar.

En plan casa rural tienes O Pazo da Trave, un palacete fundado hace más de quinientos años, o la Casa de Batán, del año 1800 y con sólo tres habitaciones cargadas de mucha magia.

FIESTAS Y EVENTOS SINGULARES

Viveiro ante o Berce. Es un espectacular Nacimiento Gigante, la recreación de todo un poblado y oficios de Belén en el Año 0. Con un centenar de figuras a tamaño real, realizadas de forma artesanal y distribuidas alrededor de la Iglesia de Santa María. Se monta todos los años en Navidad y es un imán para oriundos y turistas al ser uno de los más grandes de España.

Semana Santa Internacional. En Viveiro casi todo el mundo está vinculado a una cofradía, hay ocho y la implicación vecinal es fundamental para el éxito del evento. Se celebra de forma ininterrumpida desde el siglo XIII. Su solemnidad y recogimiento sorprenden y emocionan. Una de las procesiones más llamativas por su singularidad es la del Desenclavo, con figuras articuladas.

Mercado Renacentista. A principios de julio Viveiro torna al siglo XVI engalanando las calles y viviendo al estilo renacentista, con recreaciones históricas como el desembarco de Carlos V, artesanía en vivo, oficios tradicionales y comidas populares al aire libre.

Romería del Naseiro, o “festa do bo xantar” (fiesta del buen comer). Se celebra a finales de agosto en el valle del Naseiro donde se citan durante cuatro días miles de personas para convivir en cabañas improvisadas y disfrutar de la comida, la música y la vida de campo. No falta el pulpo, las sardinas y la empanada además de otras viandas. Entre los alicientes de la romería está el Descenso Humorístico del Río Landro, donde los participantes tiran de imaginación para construir ingenios flotantes.

Mostra Folclórica Internacional. Encuentro de músicas y danzas populares venidas de distintos puntos del mundo. Se celebra en la primera quincena de agosto y atrae a miles de visitantes. Las actuaciones tienen lugar en la Plaza Mayor y congregan a una media de 300 artistas y entre 6.000 y 7.000 asistentes.

Fiestas Patronales. A mediados de agosto son las fiestas en honor de los patrones San Roque y Santa María y aglutinan numerosas actividades como la Feria de Artesanía, los cabezudos y fuegos, actuaciones musicales, campeonatos y la subida -de madrugada- al monte San Roque. Son las fiestas de todos en las que la diversión está garantizada.

OTROS ALICIENTES

Viveiro ofrece muchas posibilidades de entretenimiento

Entre los días 10 y 15 de agosto se celebra la XXII edición de la Feria del Libro, en los Jardines Noriega Varela.

En deportes náuticos tienes para dar y tomar, como por ejemplo los Cursos y Bautismos de Buceo a cargo del Centro de Actividades Subacuáticas Buceo Viveiro. Profesionales especializados que colaboran también en el estudio y documentación de los barcos hundidos en la Ría de Viveiro, al menos un par de pecios documentados. Una investigación que está en ciernes pero augura muchos tesoros por descubrir.

La asociación de comerciantes, Viveiro CCH, es una de las más activas de la Mariña y organiza periódicamente eventos para atraer a gente y mover la economía. Por ejemplo del 21 al 23 de agosto organizan la Feria de Stocks, en las carpas situadas en los Jardines Noriega Varela.

Si andas por Viveiro estos días…, aquí te dejamos algunas opciones para disfrutar de tu tiempo libre. Sólo algunas. Viveiro tienen mucho más por descubrir. El resto te toca a ti.

